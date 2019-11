Inicia patrullaje rusoturco en Siria

Turquía.- Unidades militares turcas y rusas iniciaron este viernes las primeras patrullas conjuntas en el noreste de Siria, anunció el Ministerio de Defensa turco en su cuenta en Twitter.

"En el marco de los acuerdos de Sochi del 22 de octubre de 2019, miembros de los ejércitos turco y ruso, acompañados por aeronaves no tripuladas, han iniciado su primera patrulla conjunta", señala el tuit.

Estas rondas de vigilancia se realizarán a lo largo de la frontera turcosiria en una franja de una anchura de 10 kilómetros, según los acuerdos negociados entre Ankara y Moscú.

El mensaje del Ministerio aclara que la primera patrulla empezó en al-Darbasiyah, una localidad siria fronteriza a medio camino entre Qamishli, la capital de las regiones kurdas en el noreste de Siria, y Ras al Ayn, ciudad bajo control turco desde mediados de octubre.

El primer patrullaje cubrió una zona de 87 kilómetros de largo y 10 kilómetros en la región.

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso informó que la vigilancia conjunta incluyó nueve vehículos militares, incluido uno blindado para el transporte de personal militar ruso.

Ankara y Moscú han acordado que los patrullajes cubrirían dos secciones, al occidente y oriente de la zona de operación de los turcos en Siria.

Los soldados de Turquía y los aliados combatientes de la Oposición siria controlan las localidades fronterizas de Tal Abyad, Ras al-Ayn y poblados aledaños.

El acuerdo sobre las vigilancias no incluye a la ciudad de Qamishli, de acuerdo con un comunicado del Ministerio emitido el martes.

El primer patrullaje conjunto no tenía banderas rusas ni turcas en los vehículos blindados, pero una vez que se completó el operativo, se avistaron banderas de Rusia.

Un periodista de The Associated Press en la frontera entre Turquía y Siria pudo ver una bandera siria izada en un edificio del país.

Los soldados del Gobierno de Siria se desplegaron a zonas controladas por los kurdos luego de un acuerdo alcanzado hace unas semanas.

El mes pasado, Turquía invadió el noreste de Siria para expulsar a los combatientes kurdos sirios a quienes considera terroristas por sus vínculos con una insurgencia kurda dentro de territorio turco.