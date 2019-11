Inician audiencias de proceso a Trump

Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició el proceso de audiencias públicas en la investigación para juicio político en contra el Presidente Donald Trump y sus acciones en relación con Ucrania y sopesar si constituyen, en verdad, delitos merecedores de un proceso de este tipo.

Los líderes de comisiones prepararon el terreno. Después, dos diplomáticos veteranos, William Taylor, el ex infante de Marina que actualmente está a cargo de los asuntos relacionados con Ucrania y George Kent, subsecretario adjunto de Asuntos Europeos y Euroasiáticos.

En audiencias en privado, ambos contaron que Trump utilizó la política exterior para su beneficio personal y político de cara a las elecciones de 2020, al retener ayuda al Gobierno de Ucrania a cambio de que investigaran al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter, quien trabajaba en una firma en el país.

"Nuestra respuesta a estas preguntas afectará no solo el futuro de esta presidencia, sino también el futuro de la presidencia misma, y qué tipo de conducta o mala conducta puede esperar el pueblo estadounidense de su Comandante en Jefe", dijo el demócrata Adam Schiff, líder de la Comisión de la Inteligencia, en el inicio de la primera audiencia pública.

Por su parte, el legislador republicano Devin Nunes criticó el proceso.

"Este espectáculo está causando un gran daño a nuestro país. No es más que un proceso de juicio político en busca de un delito", dijo, aunque él mismo había criticado antes que las audiencias fueran a puerta cerrada.

Hasta el momento, la narrativa ha dividido a los estadounidenses, prácticamente en la misma proporción que el inusual mandato de Trump.

La Constitución establece un parámetro para el juicio político y hasta ahora no existe un consenso de que las acciones de Trump en las que se centra la pesquisa cumplan con la definición de "delitos y faltas graves".

El país ha pasado por esto apenas tres veces antes y nunca en el contexto de las redes sociales y los comentarios en redes sociales, incluyendo los del mismo presidente.

"Estas audiencias tocarán temas de profundas consecuencias para la nación y el funcionamiento de nuestro gobierno bajo la constitución", dijo el representante demócrata Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia que encabeza la pesquisa, en un memo a los legisladores.

Schiff describió el proceso como una tarea solemne y aconsejó a sus colegas asumir estos procedimientos con la seriedad y amor al país que se exige.

"Una completa farsa de juicio político", tuiteó el Presidente, como lo hace prácticamente todos los días.