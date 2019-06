Insiste EU en buscar tercer país seguro

Washington DC, Estados Unidos.- 'Un Acuerdo de Tercer País Seguro con México, que obligaría a solicitantes de asilo a presentar su petición ante el Gobierno mexicano y les prohibiría avanzar rumbo a Estados Unidos, funcionaría en atender el flujo migratorio, dijo este martes la Administración del Presidente Donald Trump.

Cuatro días después de acordar con México medidas para bajar los flujos migratorios desde Centroamérica, el Secretario interino de Seguridad Interna de EU, Kevin McAleenan, aseguró que un Acuerdo de Tercer País Seguro con México funcionaría como en el caso de la Unión Europea y Turquía.

"Pienso que un Acuerdo de Tercer País Seguro con México, o con otros Gobiernos donde vemos tránsito (de migrantes), sería una manera muy efectiva para lidiar con este problema", dijo McAleenan al comparecer este martes ante el pleno del Comité Judicial del Senado de EU.

"Pienso que es un enfoque sensible que funcionaría en América del Norte y que ha funcionado en el contexto de Europa con Turquía, Noruega con Rusia y alrededor del mundo", agregó el funcionario.

Aunque el Gobierno mexicano, en voz del Canciller Marcelo Ebrard, ha repetidamente expresado su oposición a un Acuerdo de Tercer País Seguro, la Administración estadounidense presentó un arreglo de este tipo como su principal prioridad en las negociaciones con México apenas la semana pasada.

Cuestionado por el Senador republicano por Louisiana John N. Kennedy sobre si un Acuerdo de Tercer País Seguro pudiera ser anexado al nuevo Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC) que aún espera ratificación, McAleenan dijo desconocer como podría hacerse esto.

"No se cómo la legislación sería diseñada o si se pudiera adjuntar al T-MEC pero si tenemos un Acuerdo de Tercer País Seguro con Canadá, no es totalmente efectivo porque no aplica entre los puertos de entrada, y teniendo uno con otro país socio como México sería muy efectivo", dijo.

El viernes en una declaración conjunta, EU aplaudió el compromiso de México sobre despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y anunció la expansión de su programa de devolución de solicitantes de asilo de terceros países hacia territorio mexicano.

Conocido coloquialmente como Quédate en México y formalmente como los Protocolos de Protección del Migrante, el programa de EU para devolver a solicitantes de asilo de terceros países a territorio mexicano ha enviado al menos a 10 mil migrantes desde su lanzamiento en enero de 2019.