Intenta Irán detener barco británico

Ciudad de México.- Varias embarcaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán trataron, sin éxito, de interceptar un petrolero británico que navegaba por el estrecho de Ormuz, según funcionarios estadounidenses citados por medios locales.

El buque británico The British Heritage salía del golfo Pérsico y navegaba por el estrecho de Ormuz cuando cinco botes iraníes se le aproximaron y le ordenaron que desviara su rumbo hacia aguas de Teherán, según la versión estadounidense de los hechos.

Los iraníes, no obstante, recularon cuando la fragata HMS Montrose, perteneciente a la Royal Navy británica y que escoltaba a distancia el carguero, apuntó a los botes y les ordenó que se retiraran.

En el transcurso del incidente no se produjeron disparos.

Según la CNN, la secuencia fue grabada por una aeronave de EU que sobrevolaba la zona, aunque el supuesto vídeo no se ha divulgado.

Un portavoz del Comando Central de EU, el capitán Bull Urban, confirmó en un comunicado que Washington está "al tanto de las informaciones" sobre el incidente.

De confirmarse, este nuevo incidente se sumaría a los ocurridos en la zona en las últimas semanas y que han escalado las tensiones entre Washington y Teherán.

El pasado 20 de junio Irán abatió un dron de la Armada de EU cuando, según Teherán, entró en su espacio aéreo para tareas de vigilancia, pero, según el Pentágono, el aparato se encontraba en misión de reconocimiento sobre aguas internacionales.

El presidente de EU, Donald Trump, ordenó un ataque contra Irán en respuesta al derribo del dron, aunque a última hora lo suspendió por el elevado número de víctimas dijo que iba a causar.

Días antes, Estados Unidos ya culpó a Irán de unos ataques contra dos barcos cisterna -uno japonés y otro noruego- que llevaban 44 personas a bordo y sufrieron explosiones cuando salían del estrecho de Ormuz.

Teherán, por su parte, ha negado cualquier implicación en los ataques.

Estos incidentes elevaron más si cabe las tensiones entre EU e Irán, una relación que se ha deteriorado desde que Trump decidió retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán y las potencias europeas en mayo de 2018.

Una decisión que acompañó con la reanudación de las sanciones contra la República Islámica levantadas bajo el pacto y que reforzó en mayo pasado con el fin de las exenciones a otros países para la compra de crudo iraní.