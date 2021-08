Intenta subir al camión en top lencero blanco

España.- Aunque estamos en pleno 2021, aún hay personas que se escandalizan con cualquier cosa, perjudicando a cierta gente.

Algo así vivió una chica en la ciudad de Valencia, España, quien denunció que le prohibieron subirse al transporte público porque traía puesto un bralette.

En sus redes sociales, la chica de nombre Cristina Durán se quejó del chofer de un camión que se negó a subirla al considerar que su escote podía ofender a los demás pasajeros. En el mismo mensaje mostró la foto donde portaba un top lencero blanco ajustado con unos pantalones de mezclilla azules.

No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", cuestionó la chica en su cuenta de Twitter a la Empresa Municipal de Transporte de Valencia.

Desde luego, y tras las quejas y apoyo a la chica, la empresa de transporte le pidió a Cristina que le enviara un mensaje privado para aclarar la situación.

Y es que el Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano local no especifica un código de vestimenta específico para poder subir a sus unidades.

El mensaje de la joven causó polémica. Por un lado hubo quien comparó la ropa de playa que usan los hombres y por la cual no tiene problemas para usar el transporte público, mientras que otros señalaron que el bralette debería ir por debajo de otra prenda.

Hasta el momento no se sabe si Cristina y la empresa llegaron a un acuerdo.