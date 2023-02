Intentó García Luna vender sistema de espionaje

Nueva York, Estados Unidos.- Héctor Villarreal Hernández, ex tesorero de Humberto Moreira en Coahuila, dijo durante el juicio de Genaro García Luna, que conoció al ex Secretario de Seguridad Pública en 2008, cuando este intentó vender el sistema de espionaje Pegasus a la entidad.

Pegasus es un software desarrollado por una empresa israelí que permite acceder remotamente a un teléfono celular y obtener su información personal.

Existen reportes de que Pegasus ha sido usado para espiar a periodistas y figuras políticas, sin embargo, esto no se ha mencionado durante el juicio.

Villarreal está acusado de conspirar para lavar dinero. Durante su testimonio también explicó cómo él y ex gobernador Humberto Moreira robaron millones en dinero público, a través de un proceso que llamó "tomar comisiones".

Agregó cómo el dinero robado por el Gobierno era usado para comprar coberturas amigables a la prensa.

El ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila estaba listo para testificar sobre supuestos sobornos por parte de García Luna hacia la prensa mexicana para no publicar historias de corrupción, pero el juez Brian Cogan suprimió su testimonio por considerar que este "no tiene evidencia probatoria relacionada con el crimen".