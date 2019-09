Inundación mata a 7 en parque nacional de Kenia

Nairobi, Kenia (AP) — Las autoridades de Kenia suspendieron los operativos de búsqueda y rescate luego de que se recuperaron siete cuerpos de una inundación repentina que causó la muerte de seis turistas y su conductor que visitaban las formaciones rocosas del famoso parque nacional de Hell’s Gate.



Cinco kenianos de ascendencia india, un indio y su chofer keniano fallecieron en la tragedia ocurrida el domingo por la tarde, dijo Paul Udoto, portavoz del Servicio de Vida Silvestre de Kenia. Entre tanto el parque fue cerrado, informaron las autoridades.



Ivraj Singh Haye sobrevivió al aluvión, pero su esposa y otros cinco familiares murieron. Su familia se detuvo en el barranco para “usar el baño”, antes de la inundación repentina, comentó a la cadena Nation Television News.



Un guardabosque les preguntó si les gustaría ver el barranco y mientras descendían comenzó a llover ligeramente, por lo que no llegaron hasta el barranco, agregó.



“Aproximadamente a las 3 de la tarde el agua salió de la nada y yo tenía mi teléfono y pudimos llamar al chico de la recepción... el guía que estaba a mi lado gritó: El agua nos está llevando”, dijo Singh Haye.



“Pensamos que el rescate iba a llegar pero nada, mis familiares empezaron a irse uno tras otro”, relató.



Su sobrina, un conductor y una pareja de kenianos lograron no ser arrastrados durante una hora y media, dijo, y añadió que cuando el flujo de agua disminuyó, quedaron atascados en arena o en limo que quedó en el barranco.



“Pensamos que era todo, pero mantuvimos la esperanza, salimos de ahí y subimos una colina muy empinada”, dijo. “Seguíamos resbalándonos pero no dejamos de motivarnos diciéndonos ‘vamos, vamos’”, comentó.



Sólo seis personas de su grupo proveniente de Nairobi sobrevivieron, puntualizó.