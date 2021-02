Irrumpieron en el Capitolio para anular los resultados de una elección en la que no votaron

Tomada de internet

Estaban allí para "detener el robo" y para mantener en el cargo al presidente que veneraban, pero los registros muestran que algunos de los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos no votaron en las mismas elecciones por las que estaban protestando, publicó CNN.

Uno fue Donovan Crowl, un exinfante de marina que marchó hacia la entrada del Capitolio con atuendo paramilitar el 6 de enero mientras la multitud pro-Trump coreaba "¿quién es nuestro presidente?"

Posteriormente, las autoridades federales identificaron a Crowl, de 50 años, como miembro de una organización de milicia autodenominada en su estado natal de Ohio y afiliada al grupo extremista The Oath Keepers. Su madre le dijo a CNN que él le había dicho anteriormente que "iban a superar al gobierno si intentaban quitarle la presidencia a Trump". Ella dijo que se había enojado cada vez más durante la administración de Obama y que estaba consciente de su apoyo al expresidente Donald Trump.

A pesar de estas opiniones aparentes a favor de Trump, un funcionario electoral del condado de Ohio le dijo a CNN que se registró en 2013, pero que "nunca votó ni respondió a ninguno de nuestros avisos de confirmación para mantenerlo registrado", por lo que fue eliminado de las listas de votantes al final de 2020 y el estado dijo que no estaba registrado en Ohio. Un secretario del condado en Illinois, donde Crowl estuvo registrado una vez, también confirmó que no era un votante activo en ningún lugar del estado.

Crowl fue acusado formalmente por un gran jurado federal por cargos de destrucción de propiedad del gobierno y conspiración por presuntamente coordinarse con otros para planificar su ataque. Permanece bajo custodia después de que un juez dijera: "La sugerencia de dejarlo en una residencia con nueve armas de fuego no tiene sentido". En una entrevista citada por el gobierno, Crowl le dijo al New Yorker que tenía intenciones pacíficas y afirmó que había protegido a la policía. El abogado de Crowl no brindó ningún comentario sobre el historial de votación de su cliente.

Muchos involucrados en la insurrección profesaron estar motivados por el patriotismo, declarando falsamente que Trump era el legítimo ganador de las elecciones. Sin embargo, al menos ocho de las personas que ahora enfrentan cargos penales por su participación en los eventos en el Capitolio no votaron en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, según un análisis de los registros de votación de los estados donde los manifestantes fueron arrestados y aquellos estados donde los registros públicos muestran que han vivido. Venían de estados de todo el país y tenían entre 21 y 65 años.