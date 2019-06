Israel cancela Bereshit 2; va por reto espacial mayor

Israel.- La organización israelí SpaceIL anunció este martes que no repetirá su intento de aterrizar una nueva versión de la nave espacial Bereshit en la Luna como se tenía previsto, luego del fallido alunizaje de su primera versión, informó el sitio The Times of Israel.

Bereshit, el primer vehículo de aterrizaje lunar israelí financiado con fondos privados, chocó contra la superficie lunar debido a una falla técnica el pasado 11 de abril.

Pocos después del lamentable hecho, SpaceIL levantó los ánimos al anunciar que lanzaría una segunda misión llamada Bereshit 2, con la que se comprometió el presidente de la compañía, Morris Kahn, un multimillonario israelí-sudafricano. Incluso, la Agencia Espacial de Israel había anunciado un paquete financiero para respaldar el proyecto.

Sin embargo, hoy, SpaceIL anunció que tras “discusiones en profundidad sobre la naturaleza apropiada de la misión de Bereshit 2”, la compañía “llegó a la conclusión de que el intento de repetir el viaje a la luna no es lo suficientemente desafiante”.

Agregó que recibió comentarios positivos que indicaron que Bereshit fue recordado como un éxito entre los israelíes, a pesar del fallido aterrizaje, y se jactó de que “rompió varios récords mundiales”.

“La nave espacial se construyó con el presupuesto más bajo, viajó la distancia más lejana a la Luna, fue la [nave espacial] más pequeña para llegar allí y [fue] el único proyecto de la Luna financiado con dinero privado”, señaló.

SpaceIL agregó que actualizará al público israelí, al que tal como con Bereshit también será involucrado de alguna forma en el proceso del nuevo proyecto, sobre la naturaleza de la futura misión cuando se haya decidido.

La segunda misión planificada a la Luna recibió el respaldo público del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y Kahn anunció el mes pasado que contribuiría con fondos para Bereshit 2.

Kahn proporcionó una gran parte de los 100 millones de dólares necesarios para construir y lanzar la primera nave espacial, un enfoque novedoso que se produjo a una fracción del costo de los esfuerzos anteriores financiados por el Estado para aterrizar en la Luna.

El proyecto fue un proyecto conjunto entre SpaceIL e Industrias Aeroespaciales de Israel, financiada casi en su totalidad por donaciones privadas de conocidos filántropos judíos, como Miriam y Sheldon Adelson, Lynn Schusterman y otros.