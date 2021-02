Jill Biden, viral tras comprar en un local de revistas hispano

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se volvió viral tras una visita a un local de venta de periódicos hispano, con lo que deja ver que tiene los pies en la tierra y ella misma acude a adquirir los medios para informarse.

En esta ocasión la mujer no sólo se gastó 95 dólares sino que se tomó una selfie con los dependientes y el gesto ha sido agradecido en redes sociales.

Hace unoas días, la primera dama Jill Biden acompañó a su esposo al homenaje a el policía que murió a causa del asalto al Capitolio.

The owner of the newsstand/bodega in my neighborhood wanted to show me a picture this morning. Said FLOTUS Jill Biden stopped by unannounced last week to buy $95 in magazines and newspapers. Most excitement store had seen. Took a selfie with the staff. pic.twitter.com/F6wUYtHYWa

— Josh Dawsey (@jdawsey1) February 7, 2021