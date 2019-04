Jimmy Maurice Lewis, la mujer transgénero que robó bancos para hacerse cirugías plásticas

De apariencia estrafalaria, labios hinchados y tez morena, fue descrita la ladrona serial que ha cometido diversos robos bancarios en Mississippi, Estados Unidos.

El pasado 22 de marzo llevo acabo su último atraco cuando le entregó una nota a la cajera del banco, en la que exigía dinero si no quería salir lastimada.

Conocida como "Iconic Facce", la mujer transgénero nació hace 37 años bajo el nombre de Jimmy Maurice Lewis, pero al cabo de los años ha ido realizándose cirugías cosméticas para cambiar su apariencia y verse más femenina, según las autoridades.

Aunque después de Mississippi viajó a México para hacerse otra ronda de cirugías para que su cara tuviera otra apariencia, la policía logró reconocerla y la arrestaron en el Aeropuerto Intercontinental George Bush

de Houston, en Texas. Ahora, se encuentra en la cárcel, esperando su extradicción a Mississippi.

La mujer se había realizado diversas cirugías para parecer más femenina. Foto: Departamento de Policía de Gulport





Ladrona serial

Tennessee, Texas, Alabama y Georgia han sido algunos de los estados en los que "Iconic Facce" ha sido acusada de asaltar bancos.

En la mayoría de los robos, la mujer transgénero utiliza una peluca y pide a través de una nota que le entregue una cantidad específica de dinero, amenazando a los cajeros con hacerles daño si no lo hacen. Incluso, en cierta ocasión pidió que les dieran USD 20.000 en billetes de 100.

En noviembre de 2007, cuando asaltaba el banco Decatur, Alabama, pidió que no oprimieran ninguna alarma y no se movieran. "No es un juego, sin chistes y arriba las manos", gritó.

Para dicho caso, el juez federal sentenció "Iconic Facce" a cuatro años de prisión por el cargo de robo; pero, ésta intentó desafiar el veredicto argumentando que había tenido un mal abogado.

Ante los dichos de la "ladrona", el representante legal aseguró que fue ella quien se negó a cooperar con él por su aparente problema de identidad de género.

Las autoridades solicitan que si alguien tiene información adicional sobre este caso no duden en contactar al Departamento de Policía de Gulfport al teléfono 228-868-5959 o de manera anónima en la página de Crimestoppers www.mscoastcrimestoppers.com o llamando al 1-877-787-5898.





Fuente: www.infobae.com