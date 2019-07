Joven, hija de madre adicta, comparte 'álbum familiar' de su infancia

Ciudad de México.- Imágenes del desamparo, de una mujer sumida en las drogas que se ha abandonado a sí misma, a sus hijos y su hogar, forman parte del 'álbum familiar que una chica de 17 años del estado de Idaho, noroeste de EU, compartió a través de las plataformas Reddit e Imgur a principios de esta semana.

Las fotos de su infancia revelan la impactante realidad de ser criada, junto a sus cuatro hermanos, por una madre adicta a las drogas.

En una de las imágenes se observa a una bebé acostada en una cama sucia junto a objetos que su madre usaba para drogarse. "Esta soy yo a los 18 meses", escribió la joven. "Sí, esas son agujas en el alféizar de la ventana y sí, así es como se veía toda la casa. #druggymomlife".

En otra foto, se ve a su hermana, entonces pequeña, en un piso cubierto de ropa sucia y basura doméstica. En otra más, aparece la cocina de la familia con estantes llenos de frascos de píldoras mas que de comida.

La chica relata que las fotografías fueron captadas por su hermano mayor, que tenía entonces 16 años, a fin de exponer las condiciones en las que vivían. Posteriormente, el chico las compartió con una profesora, quien dio aviso a los Servicios de Protección Infantil (CPS) que tomaron de inmediato a los niños en custodia.

Los usuarios de Reddit se sorprendieron por la publicación, con cerca de 60.000 votos y 2.300 comentarios hasta el momento, en los que anotaban que la chica lucía de menor edad en la foto. En respuesta, la joven aclaró que no podía precisar su edad, pues ella y sus hermanos presentaban desnutrición, porque –escribió– su familia vivía de cupones de alimentos y su madre abusó del consumo de drogas y alcohol durante sus embarazos.

Un cambio de vida

La chica fue adoptada a los nueve años y trasladada a otro estado.

Cuando fue cuestionada por los usuarios sobre cómo logró lidiar con su problemática de infancia, respondió que prefería adoptar una perspectiva positiva de la vida, aunque admitió padecer estrés postraumático y ansiedad. "Extrañamente, me encantan estas fotos! Me recuerdan lo lejos que he llegado y lo que puedo lograr", escribió.

La muchacha compartió que tiene un novio "impresionante", además de un fondo para sus estudios universitarios y que planea, cuando llegue el momento, adoptar a un hijo en lugar de concebirlo.

Contó que su hermano "está felizmente casado" y que su esposa está embarazada de su cuarto hijo. Su hermana, quien es cinco años mayor que ella y a quien se refiere como su "madre" durante los primeros 9 años de su vida, se graduó en Ciencias en Desarrollo Infantil y trabaja en un centro para tratar el autismo.

'Mi madre estaba enferma'

Finalmente, relató, perdonó a su madre. "Ambos (sus padres) fallecieron. Mi padre no era adicto y mi madre luchó contra su adicción hasta el día en que murió", manifestó, "Mi madre estaba enferma y me tomó mucho tiempo darme cuenta de ello".

Algunos usuarios conmovidos por su historia, la animaron a escribir una autobiografía para "inspirar a otros en situaciones similares".