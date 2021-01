Joven madre asesina a sus cinco niños, incendia vivienda y se dispara

West Virginia.- Un trágico suceso se registró en el condado de Greenbrier, donde una mujer de 25 años, asesinó a sus cinco hijos a tiros, para luego incendiar su casa y dispararse.

El Departamento del Sheriff del condado informó que Oreanna Myers, de 25 años, de Williamsburg, informó que tras investigaciones determinaron que los asesinatos fueron obra de la mujer; luego se suicidó.

Este caso se remonta al pasado 8 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas, cuando Myers le envió un mensaje de texto al padre de los niños horas antes de decirle que dejó algo en su vehículo y que lamentaba no ser lo suficientemente fuerte.

El 911 fue alertado de que la casa a lo largo de Flynns Creek Road estaba en llamas alrededor de las 15:30 horas, solo una hora después de que se viera a Myers en la parada de autobús recogiendo a dos de los niños.

Cuando los equipos de bomberos llegaron a la casa poco antes de las 15:50 horas, las llamas ya consumían la vivienda.

El cuerpo de Myers fue encontrado justo antes de las 16:30 horas en una mesa de picnic en el lado sur de la casa. Hallaron una escopeta a un costado.

Las autoridades dicen que Myers era la madre biológica de tres de los niños y la madrastra de dos.

Las edades de los niños eran uno, tres, cuatro, seis y siete años.

Cuando los socorristas registraron el vehículo averiado de la pareja en el camino de entrada, encontraron tres cartas escritas a mano.

Una de las cartas se titulaba confesión:

"Le había disparado a todos los niños en la cabeza. Había prendido fuego a la casa. Me había disparado en la cabeza. Lamento que la salud mental sea grave. Espero que algún día alguien ayude a otros como yo. La salud mental no es para bromear o tomarse a la ligera. Cuando alguien suplica, suplica, clama por ayuda, por favor ayúdelo. Podría salvar una vida o más vidas. Gracias, O.A.M”.

En una de las otras cartas Myers le escribió a su madre:

"Lo siento. Esto no es culpa de nadie. Mis demonios me ganaron y no hay vuelta atrás. Lo siento, no fui lo suficientemente fuerte".

Fuente: www.elimparcial.com