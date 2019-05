Joven que perdió las piernas lo toma con humor e inspira a otros

Mandy Horvat tiene 26 años y vive en Colorado, Estados Unidos. Sus dos piernas fueron amputadas pero lo ha tomado con humor y esto se nota en su perfil de Tinder, donde decide no ocultarlo y más bien ser directa al respecto, lo que le ha ganado aplausos y al mismo tiempo la ha convertido en una inspiración para otros.



La joven perdió las piernas en 2014, luego de que su bebida fuera alterada y terminara en un accidente en las vías del tren. Tras su recuperación, dudó si intentar tener de nuevo citas, pero luego de ver un video de una mujer en YouTube, que igual que ella tenía una discapacidad pero que siguió adelante con su vida, Mandy decidió hacer lo mismo. “Estoy de vuelta en Tinder. Pero aún no tengo piernas. Pero aún tengo un gran sentido del humor. Aunque aún no tengo novio”, lee su perfil, recoge el sitio Bored Panda.



“Tener citas con una discapacidad es interesante, a veces hay que hacer un dibujo. Que la gente sepa que está bien bromear, y alentarlo", dice ella al sitio web.



"Realmente no me gusta pensarme como alguien discapacitado, sólo diferente. El humor siempre ha sido una liberación para mí, me gusta poder mejorar el día de otra persona con una simple risa", agrega Mandy.





















