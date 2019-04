Joven sufre derrame cerebral tras 'estirarse'

Una joven de 23 años sufrió un derrame cerebral luego de que estirara un poco su cuerpo.





El pasado 4 de marzo, Natalie Kunicki, una paramédica australiana, se encontraba acostada junto a una amiga tras beber un poco cuando se levantó y al momento de estirarse escuchó un crujido dentro de su cuerpo.





La joven relató que luego quiso levantarse para ir al baño y se percató de que sus piernas no le respondían.





Aunque inicialmente la joven se alarmó, decidió no llamar a emergencias, pues consideró que estaba bajo los efectos del alcohol.

Luego de que su situación se prolongó por varios minutos, decidió llamar al médico.





Al llegar a un hospital de Londres, los médicos le informaron que debido a su estiramiento, una arteria en su cuello se le había reventado, lo que le ocasionó un coágulo de sangre en el cerebro.





"La gente necesita saber que, incluso si eres joven, algo tan simple puede causar un derrame cerebral. Ni siquiera estaba tratando de romper mi cuello. Estiré mi cuello y sólo pude escuchar este 'crack, crack, crack"", relató.





"Mi amiga preguntó '¿Eso (que sonó) era tu cuello?'. Yo sólo me reí", afirmó.

La joven narró que luego de 15 minutos de que escuchó crujir su cuello, "me levanté e intenté caminar hacia el baño y me balanceaba por todas partes. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no estaba moviendo la pierna izquierda y luego me caí al suelo. Mi amiga tuvo que venir a recogerme. Pensé que estaba borracha, pero sabía que algo más estaba mal".





"Soy paramédica y no llamé al 999 durante 10 minutos porque pensé que era improbable que fuera un derrame cerebral; debía haberlo sabido", remató.





Tras recibir atención médica, Natalie se encuentra en recuperación. Los doctores esperan que recupere la movilidad en un periodo de entre 6 y 12 meses.





Fuente: www.elimparcial.com