La activista que gobernará Bogotá

Bogotá, Col.- Contra la corrupción no nos podemos callar. Esa es la advertencia que desde hace varios años lanza Claudia López, quien el pasado domingo se convirtió en la primera mujer en ser elegida por medio del voto para gobernar la capital colombiana; además, es la primera abiertamente homosexual.

Hasta ahora, Bogotá sólo había tenido Alcaldesas encargadas, nombradas por el Presidente.

La ex senadora de 49 años ganó la elección con un millón 108 mil 541 papeletas (35.21 por ciento), la votación histórica más alta de la ciudad, y venció en la recta final al favorito en las encuestas, el independiente Carlos Fernando Galán, quien consiguió un millón 22 mil 362 votos (32.48 por ciento).

"Hoy era el día de las niñas, hoy era el día de los jóvenes, hoy era el día de las mujeres, hoy era el día de las familias hechas a pulso como la suya, como la mía", dijo López el domingo en medio del ensordecedor grito de "alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa" por parte de sus seguidores.

La ex senadora aprovechó para agradecer a todas aquellas mujeres que le "abrieron camino para llegar hasta aquí, hasta el día en que una mujer humilde, hija de una maestra, diversa, gana por primera vez el segundo cargo de elección popular más importante del país".

López es la mayor de seis hermanos de una familia de clase media bogotana. Su padre, Reyes Elías López, es comerciante, y su madre, María del Carmen Hernández, es maestra.

Los pilares de su vida, según dice cada vez que le preguntan, son la senadora Angélica Lozano, su pareja desde hace varios años, y su madre, a quien califica como una persona que le "cambió la vida" por el ejemplo que le dio al ser la primera mujer de su familia que logró acceder a la universidad.

Inspirada en ella, López se concentró en tener una sólida formación académica. Aunque primero se matriculó en Biología en la Universidad Distrital -donde se unió al Movimiento Estudiantil que agrupaba universidades públicas y privadas que salían a marchar a las calles contra la violencia- abandonó esa carrera para estudiar Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, para la cual consiguió un crédito educativo.

Luego, hizo un diplomado en Gestión de Suelo Urbano en la Universidad Erasmo de Rotterdam (Holanda), y cuenta con una maestría en Administración Pública y Política Urbana por la Universidad de Columbia, Nueva York, para la cual se apoyó con dos becas, una de la Organización de Estados Americanos y otra del Banco Interamericano para el Desarrollo.

En junio pasado, se graduó como doctora en Ciencia Política por la Universidad Northwestern de Chicago (EU), y se consolidó como la única de los cuatro candidatos a la Alcaldía con ese nivel de estudios.

Su trayectoria política ha estado marcada por sus denuncias sobre la penetración de los paramilitares en la política nacional y su lucha contra la corrupción.

Sus investigaciones salpicaron a figuras políticas como el ex Presidente Ernesto Samper (1994-1998), quien la demandó por injuria y calumnia por una columna publicada en 2006 en el diario El Tiempo, pero perdió el litigio.

También fue amenazada de muerte, y en 2013 tuvo que salir del país por unos meses.

Cuando regresó, en 2014, fue elegida senadora por la Alianza Verde con 81 mil 45 votos, la votación más alta de su movimiento.

En el Congreso, su voz retumbó tanto como sus denuncias contra los corruptos, y desde entonces sus opositores la tachan de "grosera y gritona" porque no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa.

"Ese es el gran defecto que me encontraron. Yo no robo, yo gobierno bien, yo lidero, yo produzco resultados pero grito, ese es el gran defecto (...) Si fuera sumisa y callada me vería más bonita, pero resulta que contra la corrupción no nos podemos callar", ha manifestado en reiteradas ocasiones.

El año pasado, en las elecciones presidenciales, lideró la unión de la Alianza Verde con el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el movimiento Compromiso Ciudadano.

Para esos comicios fue compañera de fórmula del candidato presidencial Sergio Fajardo, y en las votaciones quedaron en el tercer puesto por detrás del ganador, el actual Presidente Iván Duque, y del senador Gustavo Petro.

Asimismo, encabezó -junto con su pareja- la convocatoria de la consulta anticorrupción, que los colombianos votaron el 30 de agosto del año pasado pero no superó los 12.1 millones de votos necesarios para que fuera vinculante.

Ahora, el 1 de enero de 2020, asumirá la Alcaldía de Bogotá con el compromiso de unir a los colombianos de todas las tendencias políticas y de mejorar los servicios, incluido el transporte público.

"Que no haya duda, Bogotá votó porque el cambio y la igualdad son imparables", declaró.

"Vamos a ser un Gobierno para todos, no solamente para quienes confiaron en nosotros".

La futura Alcaldesa afirma que seguirá su línea de luchar contra la corrupción y la impunidad, y de mejorar la salud y la educación, porque, sostiene, la gente "no está pidiendo cosas exorbitantes".