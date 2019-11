La casa presidencial de Evo Morales

La suite presidencial que ocupó Evo Morales desde el año pasado en el nuevo palacio de gobierno, que valdría alrededor de un millón de dólares, lucía prácticamente vacía: un cepillo de dientes, dos trajes, dos camisas y varios libros se encontraban entre las pertenencias que dejó allí el ahora ex Mandatario asilado en México.









Ubicada en el piso 24, la suite cuenta con un jacuzzi, un amplio guardarropa, una pantalla gigante, una sala de juntas, tres dormitorios. En la parte superior del edificio también se habilitó un helipuerto.









La nueva suite presidencial no había sido mostrada por Morales mientras estuvo ocupándola, pero el jueves Roxana Lizárraga, la Ministra de Comunicación de la autoproclamada Presidenta interina, Jeanine Añez, abrió sus puertas a la prensa.









De acuerdo con cifras ofrecidas por la funcionaria de Comunicación, ese piso habría costado un millón de dólares, aunque toda la construcción del palacio representó una inversión de más de 30 millones de dólares.





"Evo Morales se llevó toda la información, todo, hasta los adornos, solo quedaron los muebles que no pudieron cargar y cosas con poco significado", declaró Rozana Lizárraga, ministra de comunicación. No obstante, Lizárraga no ofreció pruebas de ello.









Morales la mandó a construir en 2015 en el palacio, que se le denomina "Casa Grande del Pueblo'', pero tras las protestas callejeras que estallaron después de las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, el líder indígena la dejó para establecerse en el Chapare, en el centro del país, su bastión de lucha.









El piso no contaba con cámaras de seguridad, ya que solo podía visitarlo el personal de confianza. También tenía un cuadro de madera en el que se ve la forma de la hoja de coca, tres fotos suyas, un cepillo de dientes y una colonia.









Militares resguardaron el lugar durante la visita de la prensa.









Fuente: AP

Fotos: Reuters