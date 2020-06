La Corte Suprema de EU propina revés a Trump y ampara a los 'dreamers'

La Corte Suprema propinó el jueves un duro revés a las políticas de inmigración de Donald Trump al pronunciarse contra su intento de poner fin a un programa que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, conocidos como Dreamers, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

Los jueces confirmaron las decisiones de los tribunales inferiores que determinaron que la medida de Trump de 2017 para poner fin al programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por su predecesor demócrata Barack Obama, era ilegal.

El alto tribunal secundó la opiniones de tribunales inferiores y consideró que sería "caprichoso" y "arbitrario" poner fin al programa que da protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a estos jóvenes, principalmente oriundos de América Latina y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.

La decisión se tomó por 5 votos a favor y cuatro en contra.

A menos de cinco meses de las elecciones, Trump calificó la decisión en Twitter como "horrible" y "políticamente cargada".

"¿No les da la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?", inquirió el mandatario después de que en la misma semana el alto tribunal emitiera una opinión sobre los derechos de los trabajadores homosexuales y transexuales que molestó a Trump.

La decisión no impide que Trump vuelva a intentar poner fin al programa, pero es poco probable que lo logre antes de las elecciones del 3 de noviembre en las que el republicano buscará la reelección.

"Estoy pidiendo una solución legal para el DACA, no política, consistente con el estado de derecho. La Corte Suprema no está dispuesta a darnos una, así que ahora tenemos que comenzar este proceso nuevamente", tuiteó Trump, que no dio otros detalles sobre cómo planeaba proceder.

El fallo significa que los aproximadamente 649,000 inmigrantes, en su mayoría adultos jóvenes nacidos en México y otros países latinoamericanos, actualmente inscritos en DACA permanecerán protegidos contra la deportación y serán elegibles para obtener permisos de trabajo renovables de dos años.

"Yo me estaba preparando para lo peor", contó a la AFP Jesús Contreras un paramédico que vive en Houston que estaba en el limbo desde que Trump decidió terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2017.

"Todavía tenemos que luchar por tener una legislación, pero tengo una buena sensación de saber que estamos protegidos y a salvo, al menos por ahora", agrego Contreras.

"Puedo volver a respirar"

Este programa permite a los jóvenes trabajar, estudiar y conducir, por lo que si no existiera estarían condenados a vivir sin papeles.

Para Geraldine Chinga, una joven de 29 años llegada de Perú cuando era niña, recibir esta decisión fue como sacarle un peso de que le impedía respirar.

"Esta fue la mejor noticia de todo este año. Es un alivio tan grande, (...) puedo volver a respirar", agregó.

Pese a la pandemia de coronavirus un grupo de jóvenes luciendo mascarillas se congregó en las escalinatas de la Corte Suprema en Washington con una pancarta que decía "Estamos aquí para quedarnos".

Esta es una de las decisiones de la Corte Suprema más esperadas de la temporada y, debido a que los jueces conservadores son mayoría, había expectación sobre la decisión.

Finalmente, el magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa.

"No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si la agencia cumplió con los requerimientos de procedimiento que le otorgaran una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.

Una solución duradera

El expresidente Barack Obama celebró la decisión en Twitter, al señalar que hace ocho años impulsó este plan para "proteger de la deportación a personas que fueron criadas como parte de la familia estadounidense".

"Hoy me siendo feliz por ellos, por sus familias y por todos nosotros", agregó.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que esta decisión prolonga la vida de un programa que según una encuesta publicada esta semana tiene el apoyo de tres cuartos de la población, tanto de demócratas como de republicanos.

"Esta es la forma estadounidense de hacer las cosas y me siento muy orgullosa de ello", afirmó la legisladora demócrata.

En un comunicado para celebrar el fallo del Supremo, el ex presidente y vistural candidato demócrata, Joe Biden se comprometió a convertir ese tema en una prioridad desde el "día uno" de su presidencia si consigue derrotar en noviembre al actual mandatario, Donald Trump.

"El fallo de hoy del Tribunal Supremo es una victoria hecha posible por la valentía y resiliencia de cientos de miles de beneficiarios de DACA que valientemente se pusieron en pie y se negaron a ser ignorados", escribió el ex vicepresidente.

"Como presidente, trabajaré inmediatamente para convertir (DACA) en permanente al enviar un proyecto de ley al Congreso el día uno de mi Administración", prometió.

Políticos demócratas y activistas por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos se unieron este jueves para pedir al Congreso que apruebe medidas que den estabilidad a los jóvenes amparados por la Acción Diferida (DACA), después de que el Tribunal Supremo impidiese al gobierno cancelar este amparo migratorio.

Joaquín Castro, responsable del Caucus Hispano del Congreso, recordó que hace más de un año la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley, la Ley de Sueños y Promesas (HR6), que protege de la deportación a los amparados por DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS) y crea una oportunidad para un estatus legal permanente, pero que el texto sigue bloqueado en el Senado, controlado por los republicanos.

"No deben tener a los 'dreamers' como rehenes para obtener ganancias políticas y deben someter inmediatamente a votación la HR6. Las vidas de los jóvenes inmigrantes no son un medida de presión en una negociación", dijo.

La única senadora latina en Washington, Catherine Cortez Masto, incidió en ese aspecto e indicó que aún existe una sensación de "incertidumbre" sobre los dreamers, como se llaman a si mismos los beneficiarios de DACA, y que el Congreso debe proporcionarles "ayuda permanente" y darles la "oportunidad de convertirse en ciudadanos de pleno derecho de este país".

Su compañera de cámara y de partido Elizabeth Warren dijo que llegó la hora para que el Senado actúe y analice el proyecto de ley que el año pasado aprobó la Cámara de Representantes y pidió a los republicanos que dejen ya los "juegos políticos".

