En la Argentina, todo pareciera indicar que la curva de nuevos casos diarios por Covid-19 comienza a bajar lentamente, hecho que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ve con mayor claridad. Desde el viernes 13 de noviembre, se permite que se pueda viajar parado en trenes y colectivos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, los expertos advierten que el riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 se mantiene igual de vigente, a pesar del relajamiento y el reciente paso del ASPO al DISPO. Mantener los dos metros de distancia entre los transeúntes parece una misión imposible, al ser cada vez mayor el número de gente circulando en la vía pública, viajando todos los días al trabajo, al club o simplemente a ver amigos o familiares.

Es por esto que es probable que muchas personas viajen utilizando diversas formas de transporte que inevitablemente las pondrán en contacto relativamente cercano con otros. Muchas empresas de tránsito han establecido rutinas de limpieza frecuentes, pero la evidencia sugiere que la transmisión aérea del nuevo coronavirus representa un peligro mayor que las superficies. Se cree que el virus se transmite principalmente a través de pequeñas gotículas, llamados aerosoles, que cuelgan en el aire y gotas más grandes que caen al suelo a menos de dos metros aproximadamente. Aunque ningún modo de transporte público es completamente seguro, existen algunas formas concretas de reducir el riesgo, ya sea en un avión, tren o autobús, o incluso en un automóvil compartido.

La escala de riesgo de contagio por Covid-19 en el transporte (Infografía: Marcelo Regalado)

Aviones

A simple vista, los viajes aéreos pueden parecer la receta perfecta para la transmisión de Covid: involucran a decenas o cientos de personas en un espacio confinado, a menudo durante horas. Pero la gran mayoría de los aviones tienen excelentes filtros de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) que capturan más del 99 por ciento de las partículas en el aire, incluidos microorganismos como el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el Covid-19. Cuando sus sistemas de recirculación están en funcionamiento, la mayoría de los aviones comerciales de pasajeros traen aire exterior en una dirección de arriba hacia abajo entre 20 a 30 veces por hora.

Esto da como resultado una mezcla 50-50 de aire exterior y recirculado y reduce la posibilidad de propagación aérea de un virus respiratorio. Muchas aerolíneas ahora requieren que los pasajeros usen una máscara facial o tapaboca durante los vuelos, excepto durante las comidas, y algunas están inhabilitando los asientos del medio para permitir una mayor distancia entre las personas. Las empresas también han implementado rigurosos procedimientos de limpieza entre vuelos. ¿Cómo se traduce esto en un riesgo general?

La mayoría de los aviones comerciales de pasajeros traen aire exterior en una dirección de arriba hacia abajo entre 20 a 30 veces por hora (Shutterstock)

Para Sebastian Hoehl, investigador del Instituto de Virología Médica de la Universidad Goethe de Frankfurt en Alemania, quien es coautor de dos artículos sobre la transmisión del Covid-19 en vuelos específicos que fueron publicados en JAMA Network Open y New England Journal of Medicine, “la cabina de un avión es probablemente uno de los lugares más seguros en los que se puede estar”.

Aún así, un número limitado de estudios de casos ha encontrado que la transmisión limitada puede tener lugar a bordo. Una de esas investigaciones siguió un viaje de 10 horas desde Londres a Hanoi a partir del 1 de marzo, encontró que probablemente 15 personas estaban infectadas con Covid-19 durante el vuelo y que 12 de ellos se habían sentado a un par de filas de un solo pasajero sintomático en clase ejecutiva. (Los resultados se publicaron este mes en la revista Emerging Infectious Diseases de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos).

Sin embargo, la mayoría de estos vuelos ocurrieron al principio de la pandemia y, en el caso del vuelo del 1 de marzo, es probable que no se hayan usado mascarillas, escribieron los científicos. Mientras tanto, un estudio reciente del Departamento de Defensa modeló el riesgo de infección durante el vuelo, utilizando maniquíes que exhalaban partículas de virus simuladas y descubrió que una persona tendría que estar expuesta a un pasajero infeccioso durante al menos 54 horas para recibir una dosis infecciosa. Sin embargo, este hallazgo asume que el pasajero infectado lleva una mascarilla quirúrgica y no tiene en cuenta los peligros que implica quitarse la mascarilla para comer o hablar o moverse en el avión.

En definitiva, con los vuelos, el riesgo de Covid realmente se reduce a qué tan cerca uno se sienta a otras personas y por cuánto tiempo, si todos usan o no una máscara, y qué tan contagiosos son los pasajeros en ese momento. Si un pasajero está sentado cerca de una persona que está “eliminando” activamente el virus, especialmente si es un vuelo largo o no usa barbijo, hay una mayor probabilidad de que contraiga la enfermedad. Pero si está sentado relativamente lejos de los demás y todos se cubren la nariz y boca, su riesgo probablemente sea bastante bajo. Sin embargo, estar en un aeropuerto abarrotado o tomar un taxi para llegar allí podría ser una preocupación mayor.

Trenes y subterráneos

Pasajeros usan mascarillas mientras viajan en un tren subterráneo en momentos en que Italia adopta nuevas restricciones para frenar un repunte de las infecciones de Covid-19, en Roma, Italia. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En la primera ola, el nuevo coronavirus arrasó la ciudad de Nueva York, alcanzando un pico de miles de casos nuevos por día en abril. Inicialmente, algunos investigadores culparon al bullicioso metro de la metrópoli, que transportaba a 5,5 millones de viajeros en un día laborable típico anterior a la pandemia, por convertirlo en el epicentro de la pandemia en los EE. UU. Pero revisiones posteriores de la evidencia sugieren que los sistemas de transporte masivo no han sido los principales impulsores de difundir.

En agosto, el medio New York Times preguntó a varias agencias de transporte internacional si algún evento de propagación se había relacionado con el transporte público y dijeron que ninguno lo había hecho. Un informe de septiembre de la Asociación Estadounidense de Transporte Público (APTA) examinó la propagación del coronavirus en ciudades de todo el mundo que tenían sólidos sistemas de transporte público. No encontró correlación entre el uso del transporte masivo y la transmisión del virus. Muchas de las ciudades en cuestión requerían que los viajeros llevaran barbijo.

El informe de la APTA sugirió que los viajeros deben reducir el riesgo usando tapaboca y manteniéndose a dos metros de distancia y que los vagones de tren deben estar bien ventilados. La mayoría de los trenes subterráneos y de las principales ciudades recirculan constantemente una mezcla de aire fresco y aire interno, los cuales pasan a través de un filtro clasificado en la escala MERV (valor de informe de eficiencia mínima). Los filtros MERV-13 son menos eficientes que los filtros HEPA, pero la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. los recomienda para reducir el número de partículas virales en el aire. Varios sistemas de metro y tren utilizan filtros MERV de menor calificación que aún son capaces de al menos reducir el volumen de coronavirus en el aire.

En este sentido, APTA señaló también que en la mayoría de los vagones y autobuses del metro, el aire nuevo reemplaza el aire viciado casi 18 veces por hora. El operador de trenes de pasajeros Amtrak del país norteamericano afirmó que pasa el aire por las cabinas 44 veces por hora. Pero incluso con aire fresco disponible, un pasajero infectado aún puede transmitir el coronavirus a alguien que esté sentado muy cerca, por lo que los pasajeros deben intentar espaciarse y evitar las formaciones densamente llenas siempre que sea posible. El uso de mascarillas reduce el riesgo y ahora es obligatorio en muchos medios de transporte en los EE. UU., incluidos los sistemas de metro y autobús de la ciudad de Nueva York, así como los trenes de Amtrak en todo el país. Lo mismo sucede en las principales urbes latinoamericanas. Finalmente, los expertos sugieren que limitar la duración de un viaje también puede ser útil: 15 minutos en el metro es más seguro que un viaje en tren de varias horas.

Autobuses

Muchos ómnibus tienen sistemas de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) similares a los de los trenes subterráneos y trenes, con un factor adicional: es más probable que los autobuses tengan ventanas que se abran. Las ventanas, así como las rejillas de ventilación abiertas del techo, permiten que entre aire fresco al vehículo.

Además, en un sistema urbano (a diferencia de un viaje de larga distancia), los autobuses hacen paradas frecuentes. Hacerlo permite que el aire exterior entre cada vez que se abren las puertas. En un estudio de caso de un autobús en China , un pasajero con el nuevo coronavirus pudo infectar a muchos otros pasajeros, incluidos los que estaban sentados a siete filas de distancia. Sin embargo, parecía haber menos riesgo de transmisión para las personas que estaban sentadas cerca de ventanas y puertas que podían abrirse.

Como otro alternativa a engancharse en los asientos de las ventanas, los pasajeros de autobús deben buscar las mismas características de seguridad que usarían en un metro: el requisito de uso obligatorio de máscara, buena ventilación y espacio libre adecuado entre los pasajeros.

También puede ser útil limitar los viajes a viajes cortos. Algunas compañías de autobuses han instalado divisiones claras entre conductores y pasajeros, con paneles de plexiglás. Hacerlo podría limitar la propagación de las gotitas portadoras de virus al toser, estornudar, respirar o hablar, pero es poco probable que evite la transmisión viral a través de partículas más pequeñas en el aire.

Taxis, plataformas tecnológicas de movilidad y autos particulares

Antes de la pandemia, muchas personas no se lo pensarían dos veces antes de pedir un auto de viaje compartido o tomar un taxi. Pero ahora, la idea de estar en un espacio tan cerrado con un extraño puede parecer una propuesta de vida o muerte. Es casi imposible que los conductores y los pasajeros permanezcan a dos metros de distancia en un automóvil, por lo que la transmisión es definitivamente posible. Un estudio de NEJM en marzo informó sobre un taxista tailandés que se enfermó y dio positivo por el coronavirus después de conducir a algunos turistas que habían estado tosiendo pero con un barbijo. Sin embargo, faltan datos confiables sobre la frecuencia de transmisión de COVID en los automóviles.

Mantener las ventanas abiertas y asegurarse de que el sistema de aire esté configurado para tomar aire exterior en lugar de reciclarlo debería reducir el riesgo. Usar una máscara probablemente también ayude, y por ejemplo algunas compañías de viajes compartidos requieren que los conductores y los pasajeros lo hagan. Estas empresas también han dejado de ofrecer carpool, por lo que los pasajeros solo están expuestos al conductor y a cualquier persona de su propio grupo. Algunos conductores incluso han instalado un protector de plástico entre los asientos delanteros y traseros.

Pero como es el caso de los autobuses, estas barreras probablemente solo protegerían contra gotas más grandes, no contra aerosoles. Los viajes más cortos, especialmente los de menos de 15 minutos, presentan un riesgo menor que los largos. Y mantener la conversación al mínimo también podría reducir el peligro porque se sabe que hablar libera aerosoles que pueden propagar el virus. Si la tasa de transmisión comunitaria en su región es baja, es probable que tomar un taxi ocasional o un automóvil compartido no sea un gran riesgo, siempre que use una máscara y se mantenga las ventanas abiertas tanto como sea posible.

