La increíble historia de la joven colombiana que lleva cinco meses dando positivo a Covid-19

Colombia ya superó el millón de contagiados por coronavirus, según las cifras del Ministerio de Salud, pero dentro de esos casos uno ha llamado la atención de expertos y médicos en el país.

Noticias RCN encontró una mujer que lleva cinco meses dando positivo para Covid-19, pues sigue generando anticuerpos, por lo que no ha podido viajar a Nueva York, Estados Unidos. Aunque los médicos le aseguran que ya no resulta contagiosa, su situación llama la atención de los epidemiólogos.

La paciente, que lleva casi cinco meses con diez resultados positivos, cuenta que desde mayo pasado venía padeciendo un estafilococo, pero el 16 de junio sintió de nuevo malestar de garganta por lo que se hizo pruebas de Covid, dando positivo en el examen.

La mujer le narró al noticiero que nunca tuvo que ser internada, pero sí sufrió de dolores de pecho, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y se le dificultaba mucho respirar, perdiendo el aliento, incluso en la ida al baño.

La paciente, de la que no se revela la identidad debido a la estigmatización social, habló con el doctor Carlos Álvarez, representante de Colombia ante la OMS y la OPS en este tema e infectólogo de la Fundación Sanitas y le dijo que a pesar de que ya no tiene síntomas, sus resultados siguen dando positivo.

Me volvieron a repetir el examen como dos veces más y seguía saliendo positiva y a mediados de septiembre me volví a hacer el examen junto con el examen de los anticuerpos ya que debía viajar a Nueva York porque es mi prioridad y nuevamente salí positiva y con un incremento en mis anticuerpos, creo que fue el lunes de esta semana, me volví a hacer el examen otra vez intentando viajar a Nueva York, otra vez salí positiva.

Según el infectólogo consultado por la joven, las personas con Covid-19 pueden infectar dos días antes y diez días después de presentar los síntomas.

“Puede ser que tenga algunas hebras, cadáveres del virus, que están ahí en el cuerpo pero que no son contagiosas ni tampoco te producen otra vez síntomas”, explicó el experto.

Contó que también los pacientes con este nuevo virus pueden seguir dando positivo hasta 90 días después de haberse contagiado.

La joven dice que este caso le ha afectado su vida académica, pues ella estudia en Nueva York, pero debido a los resultados que arroja su prueba, la aerolínea no la deja viajar a Estados Unidos.

“Es posible que toque hacer una dispensa de PCR y explicar en el certificado médico que esto puede suceder y que la persona no está contagiosa, y es un punto clave para tener en cuenta”, dijo Álvarez.

El experto pidió que las aerolíneas tengan en cuenta casos como este para que todos puedan vivir la nueva realidad que impone el coronavirus.

Las cifras en Colombia

Este sábado 24 de octubre, Colombia entró en el deshonroso grupo de los ocho países en el mundo que superan el millón de contagios desde que inició la pandemia global. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, hay 5,727 recuperados, 8,769 nuevos casos para este 24 de octubre y 198 fallecidos

Lea: El mismo día, Colombia supera el millón de contagios y alcanza exactamente las 30 mil muertes

En total, para el país, son 907,379 los recuperados y 1'007,711 casos y la cifra redonda de 30,000 fallecidos.

El jueves 2 de abril del 2020, todo el planeta registraba más de un millón de contagiados por Covid-19 y cerca de 50,000 fallecidos en los cinco continentes. Este sábado, casi seis meses después de esta considerable cifra, el planeta alcanza los 42 millones de contagiados y los 1'147,062 muertos producto del SARS-CoV-2.

