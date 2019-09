La llamada de Trump y Zelensky

Ciudad de México.- La Casa Blanca lanzó un memorando que contiene una transcripción de la llamada entre Donald Trump y el Presidente ucraniano Volodimir Zelensky. La propia presidencia advierte que no es una transcripción exacta, sino una aproximación de los temas que se abordaron.

En este fragmento de la conversación, Trump comienza pidiendo la cooperación de Ucrania para indagar sobre un servidor usado como parte del esfuerzo de Rusia para intervenir durante la elección de 2016.

Después, le pide investigar el caso del ex vicepresidente Joe Biden, a quien acusa de presionar para sacar a un fiscal ucraniano, Victor Shokin, que indagaba una empresa energética donde trabajaba su hijo, Hunter Biden.

También le ofrece la cooperación de su abogado, Rudy Guliani, y del Fiscal General estadounidense, William Barr.





----

Donald Trump:

Me gustaría que nos hiciera un favor, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho al respecto. Me gustaría que descubrieras qué sucedió con toda esta situación con Ucrania, dicen Crowdstrike... Supongo que tienen a mucha gente rica... El servidor, dicen que Ucrania lo tiene. Sucedieron muchas cosas, toda la situación. Creo que te estás rodeando de algunas de las mismas personas. Me gustaría que el Fiscal General lo llamara a usted o a su gente y me gustaría que llegara al fondo. Como viste, todo ese sinsentido terminó con un desempeño muy pobre de un hombre llamado Robert Mueller, un desempeño incompetente, pero dicen que mucho comenzó con Ucrania. Sea lo que sea que pueda hacer, es muy importante que lo haga si es posible.

Volodimir Zelensky:

Sí, es muy importante para mí y para todo lo que acaba de mencionar. Para mí, como Presidente, es muy importante y estamos abiertos a cualquier cooperación futura. Estamos listos para abrir una nueva página sobre cooperación en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Para eso propósito, acabo de retirar a nuestro Embajador de Estados Unidos y será reemplazado por un Embajador muy competente y con mucha experiencia que trabajará duro para asegurarse de que nuestras dos naciones se acerquen. También me gustaría y espero verlo tener su confianza y su confianza y tener relaciones personales con usted para que podamos cooperar aún más. Le diré personalmente que uno de mis asistentes habló con (Rudy) Giuliani recientemente y esperamos que Giuliani pueda viajar a Ucrania y nos veremos una vez que él venga a Ucrania. Solo quería asegurarle una vez más que no tiene más que amigos a nuestro alrededor. Me aseguraré de rodearme de las mejores y más experimentadas personas. También quería decirle que somos amigos. Usted tiene grandes amigos, señor Presidente, amigos en nuestro país para que podamos continuar nuestra asociación estratégica. También planeo rodearme de grandes personas y, además de esa investigación, garantizo como Presidente de Ucrania que todas las investigaciones se realizarán de manera abierta y sincera... Puedo asegurarle....

Trump:

Bien porque escuché que tenían un Fiscal que era muy bueno y que fue echado y eso es realmente injusto. Mucha gente está hablando de eso, la forma en que sacaron a su muy buen Fiscal y tuvieron a algunas personas muy malas involucradas. El señor Giuliani es un hombre muy respetado. Era el Alcalde de la ciudad de Nueva York, un gran alcalde, y me gustaría que le llamara. Le pediré que lo llame junto con el Fiscal General. Rudy sabe mucho lo que está sucediendo y es un tipo muy capaz. Si pudieras hablar con él sería genial. La ex Embajadora de los Estados Unidos, la mujer... fue una mala noticia y la gente con la que estaba tratando en Ucrania era una mala noticia, así que solo quiero que sepas eso. La otra cosa, se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo un enjuiciamiento y mucha gente quiere averiguar sobre eso, así que cualquier cosa que pueda hacer con el Fiscal General sería genial. Biden se jactó de haber detenido el proceso, así que si pudieras revisar ese asunto... Me parece horrible.

Zelensky:

Quería contarle sobre el Fiscal. En primer lugar, entiendo y conozco la situación. Como hemos ganado la mayoría absoluta en nuestro Parlamento, el próximo Fiscal General será 100 por ciento de mi gente, mi candidato, que será aprobado por el Parlamento y comenzará como nuevo Fiscal en septiembre. Él o ella analizarán la situación, específicamente a la compañía que mencionó en este asunto. La cuestión de la investigación del caso es en realidad la cuestión de asegurarnos de restablecer la honestidad para que nos encarguemos de eso y trabajemos en la investigación del caso. Además de eso, le pregunto amablemente si tiene alguna información adicional que nos pueda proporcionar, sería muy útil para la investigación asegurarse de que impartamos justicia en nuestro país con respecto al Embajador en Estados Unidos de Ucrania, hasta donde recuerdo, se llamaba Ivanovich. Fue genial que fueras el primero en decirme que ella era una mala embajadora porque estoy de acuerdo contigo al 100 por ciento. Su actitud hacia mí estaba lejos de ser la mejor, ya que admiraba al Presidente anterior y estaba de su lado. Ella no me aceptaría como nuevo presidente: bastante bien.

Trump:

Bueno, ella va a pasar por algunas cosas... Haré que Giuliani lo llame y también voy a llamar al Fiscal General Barr y llegaremos al fondo. Estoy seguro de que lo resolverás. Escuché que el Fiscal fue tratado muy mal y que era un Fiscal muy justo, así que buena suerte con todo. Su economía va a mejorar y mejor, predigo. Tienes muchos activos. Es un gran pais, tengo muchos amigos ucranianos, su gente es increíble.

Zelensky:

Me gustaría decirle que también tengo bastantes amigos ucranianos que viven en los Estados Unidos. En realidad, la última vez que viajé a los Estados Unidos, me quedé en Nueva York cerca de Central Park y me quedé en la Torre Trump. Hablaré con ellos y espero volver a verlos en el futuro. También quería agradecerle su invitación a visitar los Estados Unidos, específicamente Washington DC. Por otro lado, también quiero asegurarle que tomaremos muy en serio el caso y trabajaremos en la investigación. En cuanto a la economía, hay mucho potencial para nuestros dos países y uno de los temas que es muy importante para Ucrania es la independencia energética. Creo que podemos tener mucho éxito y cooperar en la independencia energética con Estados Unidos. Ya estamos trabajando en cooperación. Estamos comprando petróleo estadounidense, pero tengo muchas esperanzas para una futura reunión. Tendremos más tiempo y más oportunidades para discutir estas oportunidades y conocernos mejor. Me gustaría agradecerle mucho por su apoyo.

Trump:

Bien. Bueno, muchas gracias y lo aprecio. Les diré a Rudy y al Fiscal General Barr que llamen. Gracias. Siempre que desee venir a la Casa Blanca, no dude en llamarnos. Agende una cita y lo resolveremos. Espero verle pronto.