La OMS advierte de la posibilidad de reinfectarse con covid-19

Agencias

Ciudad de México.- La jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, advirtió sobre la posibilidad de que las personas que hayan superado el coronavirus se reinfecten.

"No significa que esté pasando mucho; sabemos que es posible. Es algo que sabíamos que podría ser posible basándonos en nuestra experiencia con otros coronavirus humanos", aseguró Van Kerkhove este miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

El comentario de la experta surge luego de que un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong reportaran a comienzos de esta semana que un hombre se infectó por segunda vez con SARS-CoV-2. El paciente, de 33 años, contrajo la enfermedad este mes luego de haber sido dado de alta en abril.

Kerkhove subraya que no se cree que el caso de Hong Kong sea el único, aunque es el primero documentado de reinfección "de los 23,5 millones que hay en el mundo". "Esperamos que las personas infectadas desarrollen una respuesta de anticuerpos, una respuesta inmune que dure algún tiempo; así que estamos aprendiendo", afirmó.

La especialista reiteró que, independientemente de que alguien haya sido infectado o no, se deben continuar siguiendo las pautas de distanciamiento social sugeridas. "Sí, es posible que podamos comenzar a ver una reinfección, pero tenemos las herramientas que pueden evitar que las personas se infecten", agregó, resaltando que cada individuos tienen el poder para evitar infectarse y la responsabilidad de prevenir la transmisión a otros.

Por otro lado, Kerkhove subrayó que la posibilidad de una reinfección "no cambia" los avances hacia una vacuna efectiva contra el coronavirus y no significa que "no funcionará". Su desarrollo y los estudios, en términos de la respuesta y la protección que brindará, "provendrán de estudios clínicos que están en curso". "Todavía estamos desarrollando vacunas y se están logrando avances increíbles", concluyó.