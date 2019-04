La triste nota de chico suicida: 'Mamá, me voy, no aguanto'

Ciudad de México.- Diversos medios españoles publicaron este viernes la desgarradora carta de un chico de 16 años que se suicidó luego de sufrir durante varios meses bullying por parte de uno de sus compañeros de su colegio en Madrid, España.

"Mamá, me voy, no aguanto más, me hacen la vida imposible', escribió en la carta para su mamá

Luego de la publicación de la carta, la Policía Nacional anunció que ya investiga el suicidio y su relación con el acoso que sufría por su compañero.

El chico agresor ya se encuentra detenido y será investigado.

En la carta, el chico también mencionaba una ruptura amorosa como causa de su decisión.

El diario ABC informó que el chico ya contaba con antecedentes de autolesiones desde hacía tres años.

Según recoge EuropaPress, otros compañeros del instituto han comentado que el menor detenido por su presunta relación con el suceso no tenía un buen comportamiento, pero que desconocen qué pudo ocurrir.

Hace cuatro años una alumna del 'Ciudad de Jaén' se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. Entonces, la Comunidad sancionó al director del centro, lo que le condujo al traslado forzoso sin cambio de residencia y con suspensión de funciones durante seis meses. Sin embargo, el director recurrió y un Juzgado anuló las sanciones e impuso a la Comunidad el pago de costas.