La vacuna de AstraZeneca es bastante buena: Fauci

Reforma

Washington DC.- El mayor experto enfermedades infecciosas de EU, Anthony Fauci, consideró que la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca tenía una buena eficacia, pero que los problemas de seguridad que han surgido en torno a ella debían resolverse.

Reiteró además que era posible que Estados Unidos no necesite usar las vacunas de AstraZeneca, pues el país ya tiene suficiente suministro con otras compañías.

"Creo que la vacuna AstraZeneca, desde el punto de vista de la eficacia, es una buena vacuna, y si el problema de seguridad se soluciona en la Unión Europea ... la eficacia de esa vacuna es realmente bastante buena", dijo Fauci este martes a la BBC radio.

"No está claro si alguna vez usaremos a AstraZeneca o no, pero parece que en este momento no la necesitaremos. No es una acusación negativa contra AstraZeneca, simplemente es posible que, dado el suministro que tenemos de otras compañías, es posible que no necesitemos usar la vacuna de AstraZeneca ".

El asesor del Gobierno de Biden sobre la pandemia de Covid-19 advirtió que a medida que Estados Unidos levanta las restricciones sanitarias se podría dar una "situación realmente peligrosa" pues los bares y restaurantes están reabriendo en algunos lugares donde no se hace cumplir el mandato de uso de mascarillas.

Dijo que el despliegue de la vacuna mitigaría "una verdadera explosión de un aumento repentino", pero no detendría un aumento moderado de casos.

"Este no es el momento de declarar la victoria prematuramente porque tenemos un despliegue tan exitoso", alertó.

La vacuna AstraZeneca está siendo investigada por reguladores europeos debido a preocupaciones sobre decenas de casos raros de coágulos sanguíneos entre decenas de millones de personas que la han recibido. El fármaco aún no ha sido aprobado en Estados Unidos.

Los reguladores europeos han encontrado posibles vínculos entre la inyección y los coágulos de sangre, pero han reafirmado la importancia de la vacuna para proteger a las personas contra el Covid-19 y respaldaron sus beneficios.

Más de una docena de países han suspendido en algún momento el uso de la vacuna, pero la mayoría lo han reanudado, y algunos, incluidos Francia, los Países Bajos y Alemania, recomiendan una edad mínima para su uso.

Los funcionarios de Gran Bretaña, donde se aprobó la vacuna por primera vez, han aconsejado que se debería ofrecer una alternativa a los menores de 30 años.

La vacuna de AstraZeneca es, por mucho, la inyección más barata y de mayor volumen lanzada hasta ahora, y no tiene ninguno de los requisitos extremos de refrigeración de algunas otras, lo que la convierte en el pilar de muchos programas de vacunación.