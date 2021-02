Lanza a su mujer embarazada por un acantilado

Ciudad de México.- Un ciudadano turco presuntamente provocó la muerte de su esposa embarazada, al empujarla por un acantilado durante sus vacaciones en un valle en la provincia de Mugla, al suroeste del país, informa Daily Mail. Los hechos tuvieron lugar en junio del 2018, pero recientemente se reveló un video, grabado por un testigo, que muestra a la mujer momentos antes del suceso.

En la grabación se puede observar cómo Hakan Aysal, de 40 años, sostiene la mano de Semra Aysal, que tenía 7 meses de embarazo en ese momento, mientras ambos descienden por las rocas. Minutos después, el hombre presuntamente empujó a su mujer por el acantilado.

De acuerdo con los fiscales, la pareja tomó fotos en el acantilado y luego Aysal mató a su mujer para cobrar el seguro que había tomado poco antes del suceso. El acta de acusación indica que el hombre "planeó el asesinato de su esposa en primer lugar al contratar un seguro personal de accidentes en su nombre con una garantía de 400.000 liras turcas (casi 56.000 dólares) y donde el único beneficiario era él mismo". Agregó que Aysal solicitó el pago del seguro poco después de la muerte de su mujer, pero le fue denegado cuando se inició la investigación.

Mientras tanto, Naim Yolcu, hermano de la fallecida, declaró ante el tribunal que Semra siempre "estaba en contra de pedir préstamos". "Sin embargo, después de que muriera, nos enteramos de que tenía 3 préstamos tomados por Hakan" a su nombre, agregó.

El viudo se declaró inocente. Afirmó que la mujer tomó unas fotos con su teléfono, y él lo puso en su bolso, pero luego le pidió a Aysal que se lo entregara y, cuando el hombre se levantó para hacerlo, oyó el grito de Semra. "Cuando me di la vuelta, no estaba allí. No empujé a mi esposa", dijo.

Hakan Aysal fue arrestado el 21 de noviembre de 2020 y acusado del asesinato. La investigación sigue en curso.