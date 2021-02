Lanzan en EU máquinas expendedoras de pruebas covid

Excelsior

Estados Unidos.- Son máquinas expendedoras, y así como a través de un número, sacan barras de chocolate, refrescos o golosinas, ahora también lo harán con pruebas de Covid, revolucionando la manera como se le hace frente a la pandemia.

Estas increíbles máquinas funcionan en Nueva York y buscan agilizar la detección de casos de covid.

"Yo ya me hice la prueba, pero yo creo que eso es una buena idea, especialmente aquí en Manhattan y todo porque no a todo el mundo le gusta ir a un doctor o no pueden ir, y eso es algo rápido, 1,2,3 y that’s it’, comenta una residente de Nueva York.

El Centro Wellness 4 Humanity es el pionero de máquinas como estas o ‘Vending Machines’ en inglés, que proporcionan al público un kit de estos con una prueba de saliva, que través de un código de barras, permite registrar la información del comprador en un website y enviar el espécimen por correo a un laboratorio. Los resultados se obtienen en menos de 48 horas.

"Pienso que es una buena idea porque no tienes que esperar, sino que te puedes hacer el test de inmediato, lo quedes bueno, especialmente para los neoyorquinos, que siempre estamos de prisa y corriendo”, afirma otro residente de la ciudad.

De esta manera se acabarían las largas filas en centros médicos para obtener una prueba de antígenos o una de PCR. Aunque se espera que los consumidores puedan recibir un reembolso por parte de sus seguros médicos como sucede en los centros de pruebas, el test tiene un costo de $149 dólares que se debe pagar por anticipado, algo que está fuera del alcance de muchos que no tienen seguro o están desempleados.

Pese a las reglas aparentemente simples a seguir, la preocupación surge también a la hora de recolectar apropiadamente las muestras y de que se puedan contaminar con agentes exteriores y lancen resultados equivocados. No todos están convencidos de auto aplicarse el test.

Un programa piloto en la universidad de San Diego puso en funcionamiento 11 máquinas expendedoras, exclusivas para los estudiantes de este campus que necesitarán presentar una prueba negativa para poder asistir a clases en persona en la primavera.

Los kits son de recolección de mucosa nasal y se dejan en buzones ubicados en la universidad para que luego y a través de una aplicación se reciban los resultados. Sin embargo, no están disponibles para el público en general.

Se espera que otros estados como Texas, Massachussets y California se sumen a la iniciativa que lidera Nueva York y que muy pronto se puedan conseguir, como en este lugar, pruebas instantáneas de Covid-19.