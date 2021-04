Las palabras prepotentes de una diplomática mexicana

Ciudad de México.- En redes sociales circula un audio en el que la cónsul de México en Estambul, Turquía, Isabel Arvide, discute con empleados de su oficina a quienes, incluso, amenaza con encargarse de que “no les vuelvan a dar trabajo”.

De acuerdo con el audio, el presunto acoso laboral ocurre en distintos momentos, de manera particular con una asistente administrativa a quien le asignaron una comisión fuera de su ámbito de oficina.

“Esta es la orden, te bajas, ese es tu trabajo y vas a hacer lo que yo diga… en el momento en que esté tu dinero te largas, me encargo de que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres”.

- “Sí pero en mi contrato, mi trabajo no es…”, señala la empleada, aunque la funcionaria le interrumpe: ¿Qué dice tu contrato, tráelo, qué dice tu contrato?

-“Asistente administrativo”

“Pues, ahora el asistente administrativo está en la puerta”

- “Sí, por favor que lo pongan escrito que cambia mi lugar de trabajo…”

“Más problemas vas a tener y menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, le dice la diplomática.

“Ustedes dicen que su contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las cinco de la tarde, entonces compras un reloj checador, quien llegue a las 9:15 de la mañana se le descuenta la mañana”.

En otro momento, se escucha una reprimenda de Isabel Arvide a otra persona: “no me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y me haces favor de venir vestido decentemente, no con una camiseta o una sudadera. Aquí se viste uno decente, ¿queda claro?”, le dice a un empleado.

También, se percibe otra discusión ahora por el uso de uno de los baños

"¿Queda claro? Mi baño no lo utilizan por favor”, les pide Arvide Limón.

A finales de julio del año pasado, Isabel Arvide fue nombrada cónsul titular en Estambul, Turquía, una representación que se encontraba acéfala desde un año antes.

Su nombramiento causó polémica por no ser una integrante del Servicio Exterior Mexicano.

Sobre los audios que se conocieron este miércoles en el que presuntamente comete acoso laboral contra al menos tres empleados, Isabel Arvide aseguró que el material está editado y que, de hecho, ella ha realizado denuncias contra este personal.

“Existen 23 quejas formales mías sobre estos empleados y sus majaderías contra mí como consta. Como existen testigos, son jovencitos molestos porque no trabajaban y a mi llegada hubo otra dinámica. Los tres empleados querían ganar más dinero”

“Aquí estoy para aclarar todas las veces que me agredieron, gritaron y se negaron incluso a contestar el teléfono. Informé 23 veces por escrito de esto”, aclaró en su cuenta de Twitter.

“Lo que yo decía era sencillamente trabajar. La jovencita se negaba y me gritaba, como informé oficialmente, que no podía correrla (la legislación turca prohíbe despidos en este tiempo de pandemia) y que yo no era nadie para ordenarle. Di testimonio de esto 23 veces”.

Por otro lado, se quejó de algunas conductas de los empleados del consulado.

“Iban vestidos en fachas, entraban a mi baño y lo ensuciaban, llegaban tarde, no me respondan, no querían trabajar. Yo llego temprano y trabajo hasta tarde. Se encerraban horas en la cocina. Hay 23 escritos oficiales al respecto. No se puede despedir a ninguno por pandemia”, sostuvo.