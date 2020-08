Le crece miembro en un brazo tras perderlo por infección sanguínea

Londres, Inglaterra.- El diario inglés The Sun reportó mediante una exclusiva un adelanto científico sobre la regeneración de órganos, en este caso el reproductivo.

Se trata de Malcolm MacDonald, un padre de familia de 45 años, que perdió su miembro viril a causa de una terrible infección sanguínea.

Por esto, al someterse a este procedimiento, es el primer hombre en el que prueban recontruirle uno en su brazo.

Los cirujanos incluso le dieron dos pulgadas adicionales, pero una serie de retrasos significa que ha vivido con él en su extremidad durante cuatro años.

Malcolm, un mecánico, está desesperado por que su aparato financiado por el NHS de 50 mil libras, que ha apodado "Jimmy", sea finalmente transferido a donde debe estar.

Pero todavía puede ver el lado divertido de tenerlo colgando de su brazo y está asombrado de los médicos que ayudaron a cambiar su vida.

“Que puedan hacerme un pene nuevo es increíble, pero que pueden construirlo en mi brazo es alucinante. Parece algo sacado de un extraño cómic de ciencia ficción. Pero es mi oportunidad de tener una vida normal".

Malcolm sufrió sepsis, una condición de la circulación de la sangre al combatir alguna infección que torna partes como dedos, pies, uñas e incluso al pene, de tonos oscuros e incluso negros.

Por esto, en 2014, Malcolm perdió su miembro y con él su confianza, cuenta. No solo por la cuestión sexual, ya que tiene dos hijos, pero al no funcionarle, no se sentía bien.

Así se convenció de buscar la ayuda de un experto, David Ralph, que ahora trabaja en regenerar su miembro en el brazo.

Fuente: www.elimparcial.com