'Le tocaba a AMLO traer el guacamole a Cumbre', dice Jimmy Kimmel

Agencia Reforma

Los Ángeles.- La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de la Cumbre de las Américas no ha pasado desapercibida ni en el mundo del espectáculo.

El comediante y presentador estadounidense Jimmy Kimmel hizo referencia al tema en su programa de ayer al decir que al mexicano "le tocaba traer el guacamole".

"El presidente de México no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo", dijo el conductor de "Jimmy Kimmel Live!" suscitando risas de su audiencia.

"Pero no tener a México aquí es un gran golpe, porque en primer lugar son nuestros vecinos de abajo, y en segundo lugar se suponía que ellos traerían el guacamole".

La decisión de López Obrador de no asistir a la Cumbre en Los Ángeles porque no se invitó a los tres países referidos ha generado polémica dentro de Estados Unidos, pues además provocó que otros mandatarios como Luis Arce, de Bolivia, y Xiomara Castro, de Honduras, decidieran tampoco participar.

El presidente Joe Biden arribará hoy a Los Ángeles y tendrá una aparición en vivo en el programa de Kimmel.