Levanta Nueva York mandato de cubrebocas

Reforma

Nueva York.- La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles que pondrá fin al mandato de uso de cubrebocas en el estado, que aplica para la mayoría de los lugares públicos cerrados.

Nueva York, no obstante, mantendrá las reglas de uso de mascarillas en las escuelas y el transporte público.

La orden que exige usar cubrebocas en la mayoría de los lugares públicos cerrados, como supermercados, tiendas y oficinas, se implementó el 10 de diciembre cuando la variante Ómicron del coronavirus comenzó a infectar a una gran cantidad de neoyorquinos. Estaba previsto que expirara el jueves y la Gobernadora informó que no la renovará.

Hablando desde su oficina en la ciudad de Nueva York, Hochul dijo que desde entonces las tasas de infección han disminuido a un nivel en el que es seguro rescindir la orden.

"Dada la disminución de casos, dada la disminución de hospitalizaciones, es por eso que nos sentimos cómodos para levantar esto", dijo Hochul.

"Esta lucha no ha terminado, no nos vamos a rendir. Esto no es desarme", agregó.

Sin embargo, aún se requerirán mascarillas en algunos lugares, incluidos los centros de atención médica, ciertos tipos de refugios y el transporte público. Las empresas privadas también podrán establecer sus propias reglas de uso de cubrebocas para el personal y los clientes.

Hochul dijo que la primera semana de marzo el estado revisará si continuar exigiendo mascarillas en las escuelas, después de que muchos niños a las aulas tras las vacaciones de invierno.

Dijo que se distribuirían millones de pruebas de Covid-19 a las escuelas, con la intención de que los niños se hagan un examen después de las vacaciones. Los datos de esas pruebas ayudarán al estado a tomar los siguientes pasos.

"Después de las vacaciones, después de que hayamos evaluado a los niños, haremos una evaluación en la primera semana de marzo", dijo Hochul.

Hochul había dicho anteriormente que le gustaría ver que las tasas de vacunación de los niños mejoraran antes de eliminar ese mandato estatal, que ha estado vigente desde agosto.

La regla general de uso de mascarilla en Nueva York se implementó cuando los casos de Ómicron comenzaron a dispararse. Inicialmente, estaba programado para expirar hace semanas, pero se extendió dos veces.