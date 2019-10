Levanta Trump muro ¡donde no hay frontera!

Ciudad de México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó el miércoles de construir una parte del muro fronterizo en Colorado, lo que ha llamado la atención en el estado, dado que no colinda con México.

Trump hablaba ante el público durante una conferencia en Pensilvania cuando incluyó a Colorado entre la lista de estados en donde se construye el muro fronterizo, junto con Nuevo México y Texas.

"Estamos construyendo un muro en Colorado, estamos construyendo un hermoso muro, uno bien grande que realmente funciona, por el que no se puede pasar por arriba ni por abajo", dijo el Presidente.

El Gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, y otras personas señalaron en redes sociales que el estado no es limítrofe con México.

"Bueno, esto es incómodo... Colorado no tiene frontera con México. Lo bueno es que Colorado ahora ofrece jardín de niños gratuito durante todo el día, para que nuestros hijos puedan aprender geografía básica", tuiteó Polis.