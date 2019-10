Levanta Trump sanciones a Turquía

La Paz, Bolivia.- La Administración de Donald Trump anunció que levantará sanciones económicas que había impuesto a Turquía por su incursión en el norte de Siria.

El Presidente anunció que las sanciones impuestas el pasado 14 de octubre serán levantadas, al afirmar que el cese al fuego en la zona era permanente.

"Esta mañana el Gobierno de Turquía informó a mi Administración que detendrían el combate, su ofensiva en Siria, y que el cese al fuego será permanente", dijo Trump en la Casa Blanca al dirigir un mensaje a medios. "Aunque uno podría decir que la definición de la palabra 'permanente' en esa parte del mundo es algo cuestionable".

"Las sanciones serán levantadas a menos de que pase algo con lo que no estemos felices", agregó.

Este miércoles, Turquía indicó que no reanudará su ofensiva contra los combatientes kurdos sirios en el noreste de Siria, señaló el Ministerio de Defensa turco, luego de cerrar acuerdos separados con Estados Unidos y Rusia.

Según el ministerio, Estados Unidos anunció que los combatientes kurdos sirios habían completado su retirada de las zonas invadidas por Turquía a principios de mes, luego de que el martes en la noche finalizase una tregua de cinco días para permitir su salida.

El anuncio se produjo luego de que los presidentes de Rusia y Turquía firmaron un acuerdo separado por el que sus fuerzas patrullarán de forma conjunta casi toda la frontera noreste de Siria tras la marcha de los kurdos.

De acuerdo con este pacto, Turquía mantendrá el control de la región que controla desde su incursión, una zona de unos 120 kilómetros a lo largo de la frontera siria-turca que se adentra unos 30 kms (19 millas) en suelo sirio.

Rusia y las tropas de Damasco se ocuparán del resto de la frontera, ocupando el vacío que dejó la repentina retirada de los soldados estadounidenses.

"En este punto, ya no es necesario realizar una nueva operación además de la presente en la zona", explicó el ministerio.

Sin embargo, el Ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusolgu, dijo que las fuerzas turcas "neutralizarán" a cualquier combatiente kurdo sirio que encuentren en las zonas controladas ahora por Ankara.

"Si hay remantes terroristas, los eliminaremos", explicó Cavusoglu a la agencia noticiosa estatal turca Anadolu en una entrevista televisada.

El acuerdo con Rusia se mantendrá hasta que se encuentre una solución política duradera para Siria, añadió Cavusolgu apuntando que las zonas fronterizas se administrarán de forma local, en su mayoría por sirios árabes.

Turquía no realizará patrullas conjuntas en la ciudad siria de Qamishli ante la preocupación de Rusia de que esto pueda derivar en confrontaciones entre los ejércitos turco y sirio, que llevan mucho tiempo en la zona, dijo el Ministro.