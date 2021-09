Levantará EU restricciones de viaje para visitantes

Associated Press / Una mujer entra en el aeropuerto internacional de Honolulu. Los funcionarios de Hawái enfrentan presión para aumentar las pruebas de COVID-19 para los viajeros

The New York Times

Nueva York— El lunes, la Casa Blanca anunció que, a partir de noviembre, levantará la prohibición a la mayoría de los viajeros de la Unión Europea, China, Irán, Sudáfrica, Brasil e India, siempre que puedan mostrar prueba de vacunación y una prueba de coronavirus negativa.

Las nuevas reglas fueron ampliamente celebradas por muchos países a cuyos ciudadanos se les ha prohibido ingresar directamente a los Estados Unidos, a menos que hayan pasado por maniobras inconvenientes y, a menudo, costosas.

Por ejemplo, pondrá fin a una de las soluciones pandémicas más extrañas que surgieron: los viajeros de los países prohibidos que pasan dos semanas en un país intermedio, a menudo, México o la República Dominicana, y luego obtienen una prueba de coronavirus negativa allí antes de volar a Estados Unidos (los viajeros no tenían que ponerse en cuarentena mientras visitaban este otro país, el simple hecho de haber pasado 14 días antes de la entrada en un destino que no estaba en la lista prohibida les daba ese privilegio de viaje).

¿Cómo afectan las nuevas reglas a las personas de países prohibidos?

Durante los últimos 18 meses, prácticamente todos los visitantes de los países prohibidos, incluidos los miembros de la Unión Europea y algunos otros, tienen prohibido viajar directamente a Estados Unidos. A principios de noviembre, esta política ya no se aplicará, anunció este lunes Jeffrey D. Zients, el coordinador de la pandemia de la Casa Blanca. Las personas de estos países pueden volar a Estados Unidos, como lo hicieron antes de la pandemia, siempre que puedan mostrar un comprobante de vacunación y una prueba de coronavirus negativa tomada dentro de los tres días posteriores a abordar un vuelo. No se requerirá cuarentena.

¿En qué día de noviembre entran en vigor las reglas?

La administración de Biden aún no ha indicado cuándo se implementarán las nuevas reglas en noviembre.

¿Qué significa estar completamente vacunado? ¿Qué vacunas se aceptarán?

Una portavoz del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo en un comunicado que la agencia aún se encuentra en el "proceso regulatorio", pero dijo que las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de su segunda dosis de una vacuna de Pfizer o Moderna, o dos semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna de Johnson & Johnson. Las vacunas listadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, como AstraZeneca y Oxford, también serán válidas.

¿Cómo afectan las nuevas reglas a las personas de países que no estaban en la lista prohibida?

La nueva política se aplica a todas las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos, Incluidas las personas de Japón, Singapur, México y muchos otros países cuyos ciudadanos han podido volar a Estados Unidos durante la pandemia. Aunque el estado de vacunación no afecta actualmente si estas personas pueden ingresar o no a Estados Unidos, en noviembre solo se permitirán viajeros completamente vacunados.

¿Qué pasa con los ciudadanos estadounidenses?

La estipulación de vacunación no se aplica a los ciudadanos estadounidenses. Pero la nueva política requiere que los estadounidenses proporcionen pruebas de un resultado negativo de una prueba realizada dentro de un día de su vuelo de regreso a Estados Unidos y que vuelvan a realizarse la prueba después de aterrizar.

¿Qué pasa con los niños y otras personas que no pueden vacunarse por razones médicas?

La mayoría de los países que actualmente requieren la vacunación para ingresar hacen excepciones para los niños demasiado pequeños para ser vacunados. Parece probable que Estados Unidos haga lo mismo, pero la Casa Blanca se negó a comentar sobre los detalles de esta política. Aún no está claro qué otras excepciones se harán.

¿Qué pasa con la gente que viene de Canadá y México? Si los viajeros atraviesan la frontera terrestre, ¿tienen que vacunarse?

Las personas que vuelen desde Canadá y México enfrentarán las mismas restricciones que las personas que vuelen desde otros países: deben estar completamente vacunadas, obtener una prueba de coronavirus negativa y proporcionar información personal para el rastreo de contactos. Actualmente, las fronteras terrestres con Canadá y México están cerradas para todos los viajes excepto los esenciales, una política que se espera que se mantenga vigente hasta al menos el 21 de octubre.

¿Qué restricciones para ingresar a Estados Unidos permanecerán a partir de noviembre?

Para personas de muchas partes del mundo, incluso antes de la pandemia, el acceso a Estados Unidos no fue fácil. Una de las razones por las que la prohibición de viajar tuvo un impacto tan profundo es que se aplicó a muchos de los países cuyos ciudadanos tradicionalmente podían evitar los requisitos de visa de Estados Unidos.

La nueva política no reescribe quién puede ingresar a Estados Unidos sin una visa, o reescribe las consecuencias de romper las reglas de visa, por ejemplo, permaneciendo en el país por más tiempo del permitido.

Pero limita severamente quién puede ingresar a Estados Unidos. Solo el cuatro por ciento de la población de África está completamente vacunada; menos de un tercio de los residentes están completamente vacunados en muchas partes de América Latina, Asia y Oriente Medio. En algunos casos, no vacunarse es una opción; en otros, las personas simplemente no tienen acceso a las vacunas. Independientemente de sus motivos, estas personas ya no podrán viajar a Estados Unidos.