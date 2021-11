Ley de aborto en Texas complica atención a embarazos de riesgo

The New York Times

Nueva York.- Unas semanas después de que Texas adoptara la ley de aborto más restrictiva de la nación, la doctora Andrea Palmer le dio una noticia terrible a una paciente de Fort Worth que estaba en la mitad de su embarazo.

El feto tenía un raro defecto del tubo neural. El cerebro no se desarrollaría y el bebé moriría al nacer o poco después. Llevar el embarazo a término sería emocionalmente agotador y también aumentaría el riesgo de que la madre sufra coágulos sanguíneos y sangrado posparto severo, advirtió el médico.

Pero la paciente tenía más de seis semanas de gestación y, según la nueva ley, un aborto no era una opción en Texas porque la mujer no se enfrentaba de inmediato a una crisis médica que amenazara su vida o al riesgo de una discapacidad permanente.

"Así que los miramos como una bomba de tiempo y esperamos a que se desarrollen las complicaciones", dijo la doctora Palmer sobre sus pacientes.

En este caso, la mujer tenía los medios para viajar y obtuvo un aborto en otro estado, una opción no disponible para muchas mujeres de bajos ingresos y clase trabajadora.

La nueva medida de Texas tenía la intención de imponer límites estrictos al aborto. Pero también afecta a las mujeres que no desean la interrupción, pero que están experimentando embarazos de riesgo médico. Muchos médicos dicen que no pueden discutir el procedimiento como una opción hasta que la condición de la paciente se deteriore y su vida esté en riesgo.

El aborto está permitido en Texas después de seis semanas solo cuando una mujer enfrenta una emergencia médica que pone en peligro su vida o que la incapacita relacionada con su embarazo. La ley no hace excepciones para los embarazos no viables en los que el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.

La medida delega a los particulares, incluso a los que no tienen relación con la paciente, el médico o el centro de salud, a demandar a quien practique un aborto una vez que se detecte actividad cardíaca en el embrión. Esto puede ocurrir tan pronto como dos semanas después de un período perdido, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas.

Cualquiera que “ayude e incite” al procedimiento también puede ser demandado, y la ley promete a los demandantes 10 dólares y honorarios legales si ganan la demanda.