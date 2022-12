Libera Rusia a Griner tras canje con traficante de armas

Agencia Reforma

Washington.- El presidente Joe Biden anunció que la estrella de la WNBA, Brittney Griner, había sido liberada de su detención en Rusia, luego de ser intercambiada por un notorio traficante de armas que había sido condenado y encarcelado en los Estados Unidos.

"Está a salvo, está en un avión", dijo Biden este jueves en la Casa Blanca. "Esta de camino a casa luego de meses de ser injustamente detenida en Rusia, detenida bajo circunstancias intolerables. Brittany pronto estará en los brazos de sus seres queridos".

Griner, de 32 años, fue intercambiada por Viktor Bout, un notable traficante de armas, de acuerdo a un comunicado del ministerio de asuntos exteriores de Rusia. Biden no mencionó nada del canje en sus declaraciones.

Biden habló con Griner por teléfono el jueves por la mañana desde la Oficina Oval, en compañía de su esposa, Cherelle Griner.

Griner había sido sentenciado a nueve años y trasladada a una colonia penal el mes pasado. La estrella del baloncesto Phoenix Mercury, que jugó en Rusia una temporada, se declaró culpable de contrabando de drogas en julio después de que los funcionarios de aduanas encontraran cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis en su equipaje en un aeropuerto de Moscú en febrero.

Paul Whelan, un ex marine estadounidense que cumple una condena de 16 años en Rusia por cargos de espionaje que él niega, no fue incluido en el intercambio. Un funcionario estadounidense dijo que Rusia no estaba dispuesta a negociar su inclusión, por lo que Biden tuvo que elegir entre recuperar a Griner o a nadie.

"Esta no fue una elección de qué estadounidense traer a casa", dijo Biden. Dijo que "Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente" al de Griner y prometió a la familia de Whelan que su administración continuaría negociando su liberación.