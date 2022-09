Liberará Corte de EU a Dámaso López Serrano, 'El Mini Lic'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una Corte Federal del sur de California liberará a Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", quien es señalado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, informó Vice.

El juez Dana Sabraw señaló este viernes que López Serrano, quien cumplió 72 meses en prisión, "ha hecho grandes avances por los daños que cometió como miembro del Cártel de Sinaloa".

"Sus acciones han coincidido con sus palabras y creemos en su sinceridad. Este acusado ha hecho un tremendo trabajo para aliviar el daño que ha hecho", reportó Vice.

De acuerdo con dicho medio, el ahijado de Joaquín "El Chapo" Guzmán ofreció una disculpa a todas aquellas personas a las que "perjudiqué tanto con mis acciones. Hice mal y lo reconozco".

"Me equivoqué al elegir ese camino". He sufrido la pérdida de muchos familiares y amigos. He pasado por momentos difíciles y dolorosos, pero mi familia estuvo conmigo a través de ellos. Voy a ser una persona completamente diferente de lo que solía ser. Te pido una oportunidad para comenzar una nueva vida", dijo Vice.

Según dicho medio, Matt Lombard, abogado de López Serrano, se negó a comentar sobre el supuesto papel de su cliente en el asesinato del periodista Javier Valdez.

También se negó a responder preguntas sobre si su cliente piensa quedarse en Estados Unidos.

En enero de 2020, un juez federal de Sinaloa ordenó la aprehensión de Dámaso López Serrano por su participación en el asesinato del periodista en 2017.

"El Mini Lic", se entregó a la justicia estadounidense hace cinco años y decidió colaborar con la DEA aportando información de otros miembros de la organización criminal.