Liberaría Trump migrantes en Florida

Cd. de México (16 mayo 2019).- El Gobierno de Trump prepara la liberación de cientos de migrantes capturados en la frontera en los condados de Broward y Palm Beach, en Florida, EU, sin planes para alojarlos, alimentarlos o cuidarlos, según le informaron funcionarios locales a USA Today.



El alcalde de Broward, Mark Bogen, dijo este jueves que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza le dijeron que liberarían aproximadamente mil familias de migrantes cada mes, divididos en partes iguales entre los dos condados, por un período de tiempo desconocido.



Bogen calificó el plan de irresponsable y advirtió que crearía un campamento para personas sin hogar en su condado del sur de la Florida.



"Traer a cientos de personas aquí cada semana sin proporcionar los recursos necesarios para alojarlos y alimentarlos es inhumano", dijo Bogen a USA Today.



El alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dijo que según información del jefe de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Miami, los migrantes serían en su mayoría familias actualmente detenidas en El Paso, Texas.



De acuerdo a Bradshaw, los migrantes se procesarían en las instalaciones de CBP en los condados de Broward y Palm Beach, para luego darles una fecha para presentarse en el tribunal de inmigración y luego se les liberaría en la comunidad.



Más allá de eso, Bradshaw dijo que CBP no ofreció otros detalles u ofertas de asistencia.



"No hay alojamiento para el transporte que se va (las instalaciones de CBP). No hay alojamiento para refugio o un lugar para vivir", dijo. "Simplemente no hay un plan real sobre lo que va a pasar con estas ... personas".



CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de parte de USA Today. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la CBP, tampoco respondieron.



Pero la decisión de enviar migrantes a Florida parece ser el último esfuerzo de la Patrulla Fronteriza para liberar a las familias centroamericanas directamente en las comunidades locales, ante las quejas de la agencia que ha visto saturadas sus instalaciones lo mismo que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.



En Tucson, la Patrulla Fronterza está liberando migrantes en las comunidades, refugios, iglesias y hasta estaciones de autobuses desde marzo.



Quedan dudas sobre por qué el Gobierno de Trump seleccionó estos condados al sur de Florida para liberar migrantes, convirtiendolo en el primer estado no fronterizo que los recibe.



Aun cuando Trump ha buscado castigar a las llamadas "ciudades santuario", los condados de Palm Beach, que alberga el club Trump's Mar-a-Lago, y Broward no son considerados como tales, según el alguacil Bradshaw.