Llama 'viejo' a Joe Biden y este lo reta con lagartijas

Washington, EU.- Joe Biden buscó sacar provecho de la recepción helada del presidente Donald Trump de los líderes mundiales al retratarse el jueves como alguien que está bien versado en asuntos exteriores y puede restaurar el prestigio estadounidense en el extranjero. Pero sus movimientos corrían el riesgo de verse eclipsados por una confrontación irritable con un votante en Iowa.

Biden se enojó con su ayuntamiento en New Hampton, Iowa, cuando un granjero retirado de 83 años lo presionó para que su hijo Hunter Biden aceptara un lucrativo puesto en el directorio de una compañía de energía ucraniana mientras el entonces vicepresidente manejaba Ucrania relaciones.

El tema está cerca del corazón de los procedimientos de juicio político contra Trump después de revelar que el presidente buscó la ayuda de Ucrania para investigar a los Bidens. Funcionarios de Ucrania han dicho que no había nada ilegal en los negocios de Hunter Biden.

El votante, que se negó a dar su nombre, presionó a Biden sobre por qué era aceptable que Hunter Biden capitalizara el poder de su padre mientras que los demócratas atacan a Trump por su propio negocio.

"Eres un maldito mentiroso, hombre, eso no es cierto", dijo Biden mientras el hombre seguía argumentando que "no tienes una columna vertebral ... más que Trump". Cuando el hombre finalmente le dijo a Biden que no lo haría. Para votar por él, Biden respondió: "Sabía que no ibas a votar por mí".

Por separado, el hombre le dijo a Biden, de 77 años, que le preocupa que el ex vicepresidente sea demasiado viejo para la presidencia. Biden retó al hombre a un concurso de flexiones y una prueba de coeficiente intelectual. Más tarde, el hombre dijo a los periodistas que prefiere a Elizabeth Warren, una senadora de Massachusetts de 70 años, como presidenta.

Cuando se acerca al final de una gira de ocho días por el estado que abrirá la competencia demócrata en febrero, Biden llamó a Trump como un comandante en jefe y jefe de estado peligroso y errático. Su campaña lanzó un anuncio en línea con videos de otros líderes mundiales burlándose de Trump en una recepción del Palacio de Buckingham celebrada junto a la cumbre de la OTAN esta semana. John Kerry, el ex secretario de estado y candidato presidencial demócrata de 2004, siguió con un respaldo de Biden.

"Nunca antes había visto al mundo más necesitado de alguien que el primer día pueda comenzar el trabajo increíblemente duro de volver a armar el mundo que Donald Trump ha destrozado", dijo Kerry en un comunicado.

Sin embargo, antes de que Biden pudiera celebrar el respaldo de Kerry, quedó claro que los asuntos exteriores no son un problema para él.

Biden recibió aplausos durante el intercambio de otros asistentes, un punto que luego notó a los periodistas.

"No perdí los estribos", dijo. “Lo que quería hacer era cerrar esto. Viste la reacción aquí.

Agregó que sabe que Trump seguirá impulsando la historia de Hunter Biden en una campaña electoral general que promete "ser aún más malo".

Biden ha tocado el estilo beligerante de Trump en el escenario mundial repetidamente esta semana mientras viaja por Iowa. Él cree que la experiencia internacional, con sus seis períodos como senador de Delaware y dos períodos como vicepresidente, es un ganador para él en una elección general primaria y potencial.

"La política exterior es un tema importante" para los votantes que encuentra, dijo Biden en una entrevista. "No es un problema lo que dicen, bueno ... creo que deberíamos sacar esta cantidad de tropas de allí y esa cantidad de tropas allí y estoy preocupado por lo que está sucediendo en Ucrania". Simplemente saben que algo no está bien. Es incómodo. Ellos saben."

Agregó que no solo tiene un mejor comportamiento y habilidades para el trabajo que Trump, sino que también tiene una experiencia más relevante, un conocimiento más profundo y relaciones más extensas en el extranjero que sus competidores demócratas. "No está en su timonera", dijo Biden. "Quiero decir, no significa que no puedan aprenderlo, no significa que no sean tan listos como el infierno".

Biden dijo que espera con ansias que Kerry, quien ganó los comités de 2004 en Iowa, se una a él en el estado el viernes.

"John es un buen amigo", dijo Biden. "Él sabe lo que está en juego".





Fuente: www.elimparcial.com