Llega Evo Morales a Argentina

Ciudad de México.- Tras un viaje temporal a Cuba, el expresidente de Bolivia Evo Morales arribó a Argentina, donde permanecerá como refugiado político, informó el canciller de ese país, Felipe Solá.

"Acaba de llegar, viene para quedarse", declaró el canciller al canal de noticias TN.

"Evo Morales se siente mejor acá que en México. Le acabamos de conceder la condición de refugiado".

Morales dejó México la semana pasada para un viaje "temporal" a Cuba, sin embargo, el diario El País había reportado que su intención era llegar a Argentina una vez que Alberto Fernández asumiera la Presidencia.

Fernández tomó posesión como Presidente este martes 10 de diciembre, mientras que Morales fue nombrado Jefe de campaña de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS).

El canciller Solá dijo que no reconocen al actual Gobierno interino de la autoproclamada Presidenta Jeanine Áñex, en Bolivia.

"No reconocemos el Gobierno de facto de Bolivia. Sí, hacemos votos para que las elecciones lleguen lo antes posible", afirmó el Ministro de Exteriores.

Junto a Evo Morales, llegaron a aArgentina cuatro funcionarios más de su antigua Administración: el ex vicepresidente Álvaro García Linera, el excanciller boliviano, el exembajador ante la OEA y la exministra Montaño, según confirmó Solá.

El expresidente había permanecido en México tras su renuncia forzada a la Presidencia, luego de las elecciones del 20 de octubre en las resultó vencedor en primera vuelta, pero se le acusaba de fraude electoral.

Una auditoría de la Organización de los Estados Americanos reportó irregularidades en los comicios y sugirió repetir el proceso. Morales convocó a la nueva elección, pero horas después el Ejército le sugirió renunciar y lo hizo.

Tras su salida, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 20 de octubre el estallido social y la represión de las Fuerzas Armadas posterior a la renuncia de Morales han dejado al menos 36 muertos.