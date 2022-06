Llega Senado de EU a un acuerdo sobre control de armas

Washington DC, Estados Unidos.- Los senadores demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense llegaron hoy a un acuerdo que incluye modestas restricciones a la tenencia de armas, así como medidas para mejorar la seguridad en las escuelas y para prestar servicios de salud mental.

La propuesta está muy por debajo de los pasos más duros buscados durante mucho tiempo por el Presidente Joe Biden y muchos demócratas. Aun así, si el acuerdo conduce a la promulgación de una legislación, marcaría un cambio de años de masacres armadas que han producido poco más que un estancamiento en el Congreso.

Los líderes esperan impulsar cualquier acuerdo para que se convierta en ley rápidamente, lo esperan este mes antes de que se desvanezca el impulso político provocado por los recientes tiroteos masivos en Buffalo, Nueva York, y Uvalde, Texas.

En un acontecimiento significativo, 20 senadores, incluidos 10 republicanos, emitieron un comunicado pidiendo la aprobación. Eso es potencialmente crucial porque el mayor obstáculo para promulgar la medida probablemente esté en el Senado 50-50, donde se necesitarán al menos 10 votos republicanos para alcanzar el umbral habitual de 60 votos para su aprobación.

"Las familias están asustadas y es nuestro deber unirnos y hacer algo que ayude a restaurar su sentido de seguridad en sus comunidades'', dijeron los legisladores.

El compromiso haría que los registros juveniles de los compradores de armas menores de 21 años estén disponibles cuando se sometan a verificaciones de antecedentes.

Los sospechosos que mataron a 10 personas en una tienda de abarrotes en Buffalo y a 19 estudiantes y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde tenían 18 años, y muchos de los atacantes que cometieron tiroteos masivos en los últimos años eran jóvenes.

El acuerdo ofrecería dinero a los estados para implementar leyes de "bandera roja" que faciliten quitar armas temporalmente a personas consideradas potencialmente violentas y para reforzar los programas de salud mental y seguridad escolar.

Y tomaría otras medidas, incluido exigir que más personas que venden armas obtengan licencias de comerciantes federales, lo que significa que tendrían que realizar verificaciones de antecedentes de los compradores.

Biden dijo en un comunicado que el marco "no hace todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación de seguridad de armas más significativa que aprobará el Congreso en décadas".

Dado el apoyo bipartidista, "no hay excusas para la demora, y no hay motivo para que no se apruebe rápidamente en el Senado y la Cámara'', dijo.

El acuerdo representa un compromiso de mínimo común denominador sobre la violencia armada, no un cambio radical completo en el Congreso. Viene con los legisladores decididos a demostrar que están respondiendo a la repulsión de los votantes por Buffalo y Uvalde, pero con los republicanos aún bloqueando los pasos más amplios que los demócratas quieren.

Estos incluyen prohibir las armas de fuego de estilo asalto, como los rifles de estilo AR-15 que se usan en Buffalo y Uvalde, o aumentar la edad legal para comprarlos.

Los AR-15 son armas semiautomáticas populares y poderosas que pueden disparar cargadores de alta capacidad y se han utilizado en muchas de las matanzas de más alto perfil de la nación en los últimos años. Uno de ellos, el asesinato de 49 personas en el club nocturno Pulse de Orlando, Florida, ocurrido hace seis años el domingo.

Los demócratas también han querido prohibir los cargadores de alta capacidad y ampliar las verificaciones de antecedentes requeridas a muchas más compras de armas. Ninguna de esas propuestas tiene oportunidad en el Congreso.