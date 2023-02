Llegan miles de rusas embarazadas a Argentina para dar a luz

Buenos Aires, Argentina.- Más de 30 mujeres rusas embarazadas llegaron a Buenos Aires en un solo vuelo internacional el jueves por la noche, las últimas entre miles de futuras madres que huyen de los efectos económicos de la guerra en Ucrania y buscan pasaportes más seguros en Argentina.

Treinta y tres mujeres rusas que parecían estar en su tercer trimestre de embarazo llegaron en el mismo vuelo al aeropuerto internacional de Buenos Aires, dijo Florencia Carignano, directora nacional de inmigración de Argentina, a la estación local TN el viernes.

Argentina ha visto desde agosto una afluencia de migración rusa a medida que huyen de la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales impuestas a Rusia y al Presidente Vladímir Putin que han causado estragos en la economía.

"La cantidad es realmente llamativa", dijo Carignano. "De los 10 mil 500 rusos que ingresaron a Argentina en el último año, más de la mitad han sido mujeres embarazadas que ingresaron en los últimos tres meses".

El país no requiere visas para los turistas rusos, lo que incentiva a las futuras madres a ingresar en busca de atención médica y ciudadanía para sus hijos. Un pasaporte argentino da a su titular acceso a 170 países, según el índice de pasaportes de Henley.

Argentina otorga automáticamente la ciudadanía por nacimiento a los niños nacidos en el país, y es uno de los países más fáciles del mundo para naturalizarse. La mayoría de los ciudadanos extranjeros pueden solicitar la ciudadanía después de solo dos años de residencia.

La Embajada de Rusia en Buenos Aires no respondió a una solicitud de comentarios. Si bien a la mayoría de las mujeres se les permitió la entrada como turistas, seis mujeres que viajaban solas fueron detenidas en los últimos días por sospechas de "falso turismo" porque no contaban con la documentación correcta o no tenían vuelos retorno, dijo Carignano.

Esas mujeres han permanecido en el Aeropuerto Internacional Ezeiza de Argentina y están al cuidado de la aerolínea, según Carignano.

"Estamos encantados de recibir a quienes vienen a instalarse y criar a sus hijos en Argentina", dijo Carignano. "El problema que estamos viendo con algunas personas es que vienen aquí, tienen a sus hijos y los marcan como argentinos, y luego se van para no volver jamás".