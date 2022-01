Lleva su celular a reparar, y rompe en llanto: son sus hijos quienes no le llaman

Agencias

El llanto de una mujer ha conmovido a las redes sociales, pues se difundió un video del momento en el que llega a un local de reparación de teléfonos celulares, y pide al técnico revise el suyo, pues asegura que no sirve, pero en realidad se descubre después que eran sus hijos quienes no le llamaban.

La escena, que se narra en el material videográfico en poco más de tres minutos, se desarrolla cuando la mujer llega ante un técnico y le dice: “es que tengo un año que mis hijos no me contestan y digo, ¿qué pasa es que el celular no sirve? ¿Cómo no me iban a hablar mis hijos".

Quien atiende el mostrador comienza a revisar el funcionamiento del teléfono y ve la oportunidad de ganar dinero fácil y le pide mil 500 pesos por la reparación.

Sin embargo, es una cantidad que ella no tiene.

Cuando está por abandonar los locales comerciales, otro vendedor le ayuda y revisa el teléfono celular mientras ella solloza y continúa diciendo que le cobran un montón de dinero.

El joven se compromete a componerlo, sin cobrarle, pero cuando ella se va, él descubre que el problema es mayor que una falla técnica.

El dispositivo funciona correctamente y entonces hace una llamada a uno de los hijos y le explica quién es, y que trabaja en la Plaza de la Tecnología "y ella lo único que quiere es encontrar hablar con ustedes. No se si pueda hacerle ese milagro".

Y cuelga.

Días después la señora regresa al local, acompañada de su hijo, y el joven no revela sino que la falla era "que no entraban las llamadas".

El impactante mensaje de abandono a las personas de la tercera edad, o adultos en plenitud, es un fenómeno que es imoperioso erradicar.

Los datos duros

En México, 20 por ciento de los adultos mayores vive en soledad y 16 por ciento sufre rasgos de abandono y maltrato.

Al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, en 2017, Margarita Maass Moreno, investigadora universitaria, afirmó que el aislamiento de ese sector es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad, caracterizada por procesos de deshumanización en muchos sentidos.

La experta del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que para 2025 habrá 14 millones de ancianos.

Por ello, subrayó, se deben diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades, así como trabajar en los componentes de una vejez activa, en convivencia, y en procesos intergeneracionales, con proyectos de educación y cultura.

Y por si fuera poco, empeora abandono de ancianos en la época de pandemia; en pocos casos se presentan denuncias.

Los casos de adultos mayores encerrados bajo llave, sin alimentos, golpeados o dejados a su suerte en las calles, han aumentado.