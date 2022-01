Lo arrastra tsunami y sobrevive tras 26 horas flotando en el mar

The New York Times

Tonga.- Lisala Folau había estado en el mar durante unas 12 horas, a la deriva entre las islas de Tonga durante la noche después de que un tsunami azotara su casa, cuando vio una lancha patrullera de la policía.

Folau, de 57 años, agarró un trapo y saludó con la esperanza de ser rescatado del desastre causado por la erupción de un volcán submarino a unos 65 kilómetros de Tonga. Pero las personas en el bote de la policía no respondieron. Folau no estaba ni siquiera en la mitad de su prueba de tratar de ponerse a salvo.

La terrible experiencia comenzó cuando Folau, un carpintero jubilado, estaba pintando en su casa en la isla de Atata, le dijo a Broadcom FM, una estación de radio de Tonga. Era sábado por la noche y el volcán submarino acababa de entrar en erupción, lo que provocó que llovieran rocas negras del cielo y arrojaran una pared de agua sobre las islas.

Casi una semana después, aún se desconoce el alcance total de la devastación en Tonga porque el desastre destruyó un cable submarino esencial para una comunicación eficiente con el resto del mundo. La explosión también provocó una enorme nube de ceniza que contaminó las fuentes de agua potable e impidió el aterrizaje de los vuelos de socorro durante cuatro días. A pesar del alcance del desastre, hasta el jueves por la noche, el número de muertos era solo de tres.

No mucho después de la erupción del sábado por la noche, el hermano mayor de Folau logró alertarlo de que se avecinaba una ola de tsunami. Con un sobrino, trató de ayudar a Folau, quien dijo que estaba discapacitado y tenía problemas para caminar, mientras las olas rompían en la casa.

Durante una pausa en las olas, trabajaron con varios otros para tratar de llegar a un terreno más alto en Atata, donde viven 106 personas, según el censo de Tonga de 2021. Alrededor de las 7:00 p. m., el hermano mayor de Folau le gritó al grupo que venía una gran ola.

“Me volteé y miré la ola, era una ola más grande que los seis metros que destruyó nuestra casa”, dijo Folau.

La ola, de más de 6 metros en su estimación, arrastró a Folau y su sobrina, Elisiva, mar adentro en la oscuridad. Folau escuchó a su hijo gritar, pero se mantuvo en silencio.

“Pensé que, si le respondía, él vendría y ambos sufriríamos, así que simplemente floté, golpeado por las grandes olas que seguían llegando”, dijo Folau.

Folau dijo que quería encontrar un terreno, pero también pensó que, si se aferraba a un árbol, a su familia le resultaría más fácil encontrar su cuerpo.

Habían pasado unas 12 horas cuando vio una lancha patrullera de la policía que se dirigía a Atata, alrededor de las 7 a.m.

“Agarré un trapo y saludé, pero el bote no me vio”, dijo Folau. “Entonces estaba regresando a Tonga y volví a saludar, pero tal vez no me vieron”.

Folau luego se dispuso a intentar llegar a la isla de Polo'a, llegando alrededor de las 6 p.m. “Llamé y grité pidiendo ayuda, pero no había nadie allí”, dijo.

Folau dijo que en su mente se agolpaban pensamientos sobre su familia, incluida su sobrina, a quien no había visto desde que fueron arrastrados, y otros parientes cercanos que tenían problemas de salud.

Dijo que estos pensamientos lo motivaron a llegar a Sopu, que se encuentra en el borde occidental de la capital, Nuku'alofa, en Tongatapu, la isla principal.

Folau llegó alrededor de las 9 p.m., se arrastró hasta el final de un camino público y luego usó un trozo de madera como bastón. Caminó hasta que encontró la ayuda de alguien en un vehículo. No le dijo a la estación de radio si conocía el estado de su sobrina o de otros familiares, y la comunicación con Tonga sigue siendo difícil este viernes.