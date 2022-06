Los 46 habrían muerto por golpe de calor y falta de agua

Texas, Estados Unidos.- Los cuerpos de al menos 46 personas que se cree son migrantes indocumentados, fueron hallados en y alrededor de un tráiler abandonado en las afueras de San Antonio, informó la Policía.

Las personas murieron presuntamente por golpe de calor y falta de agua. Tres personas están detenidas.

Vehículos de la Policía y de emergencia de San Antonio se encuentran en el lugar del hallazgo en Quintana Road, cerca de la autopista de Nuevo Laredo, en Southwest Side.

Más de 12 personas fueron halladas con vida y llevadas a hospitales, dijeron los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir lo que podría ser uno de los peores hechos de muerte de migrantes en los años recientes.

El tráiler fue hallado alrededor de las 18:00 horas por agentes del sector de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Funcionarios estatales en Texas, que ya enfrenta niveles récord de cruces de migrantes desde México, se han estado preparando para un nuevo aumento este verano. En mayo, los arrestos de migrantes alcanzaron el nivel más alto en la historia. De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), 230 mil 416 detenciones se realizaron el mes pasado a lo largo de la frontera sur de EU.

El comisionado de la CBP, Chris Magnus, había advertido recientemente de los peligros en los cruces ilegales.

"Conforme las temperaturas comienzan a elevarse en el verano, los traficantes de personas continuarán explotando a las poblaciones vulnerables y poniendo en peligro imprudentemente la vida de los migrantes para obtener ganancias financieras", dijo.

"El terreno a lo largo de la frontera es extremo, el calor del verano es severo y los kilómetros de desierto que los migrantes deben caminar después de cruzar son implacables".

San Antonio y otras ciudades a lo largo de Texas han estado soportando altas temperaturas desde junio que han estado cerca de marcar récord.

En Twitter, el Canciller Marcelo Ebrard informó que el Cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti, se dirige a la zona.

"Tragedia en Texas. Asfixiados en la caja del trailer según se informa. Cónsul en ruta al punto. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades", dijo Ebrard.

"Por instrucciones del Canciller Marcelo Ebrard, el Cónsul General Rubén Minutti se traslada a la ubicación. La nacionalidad de las víctimas están por confirmarse, se brindará todo el apoyo a connacionales mexicanos en caso de haberlos. Seguiremos informando", informó, por su parte, el Consulado.

Los últimos datos oficiales de al CBP muestran un número creciente de personas que llegan de países como Turquía, India, Russia y otras naciones fuera del hemisferio occidental. También continúan cruzando grandes cantidades de mexicanos, centroamericanos, cubanos y haitianos.

Se prevé que el Departamento de Seguridad Nacional tome la investigación sobre el caso. Un equipo de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya se encuentra en el lugar.

Beto O'Rourke, el candidato demócrata a la Gubernatura de Texas, calificó el hecho como devastador y dijo que es urgente tomar acciones contra el tráfico de personas.

"Esto es devastador. Nuestros pensamientos están con las familias de aquellos que perdieron la vida hoy en San Antonio", escribió en Twitter.

"Necesitamos acciones urgentes: desmantelar las redes de tráfico de personas y reemplazarlas con vías más amplias para la migración legal que reflejen nuestros valores y satisfagan las necesidades de nuestro país".

El Arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller, también lamentó lo ocurrido.

"Hay alrededor de 46 migrantes muertos en San Antonio. Señor, ten piedad de ellos", escribió en Twitter.

"Esperaban una vida mejor. ¡Señor, después de Uvalde y ahora esto, ayúdanos!".

Es común que una vez que cruzan la frontera los migrantes sean puestos por los traficantes en las cajas de los camiones de carga para evadir los puntos de control de las carreteras donde hay agentes de la Patrulla Fronteriza.

El 23 de julio de 2017, en un hecho similar, 10 migrantes fueron hallados muertos en la caja de un tráiler abandonado en un Walmart de San Antonio.

Con información de The New York Times y The Washington Post