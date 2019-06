Los grandes impostores de la historia

Desde hace siglos, decenas de hombres y mujeres han logrado engañar a gobiernos, miembros de la realeza y a los círculos empresariales más altos haciéndose pasar por hombres de negocios, viudas millonarias o hasta princesas para obtener algún tipo de beneficio.

La Universidad de Princeton quedó encantada con la historia de Alexi Indris-Santana, un joven que en 1991 buscaba ingresar en la institución.

Había crecido en un rancho en Utah, era un corredor talentoso y tomaba hasta siete cursos por semestre obteniendo altas calificaciones.

Sin embargo, durante su reunión con representantes de Harvard, Yale y Princeton, un estudiante de California le reconoció como ex compañero suyo de preparatoria.

El prometedor estudiante y atleta era en realidad James Hogue, un ex convicto de 31 años originario de Kansas.

Hogue fue arrestado y acusado de falsificación y suplantación de registros

Tras nueve meses en prisión, tuvo que devolver 22 mil dólares de una beca universitaria.

En 1992 se convirtió en guardia de uno de los museos de Harvard y fue arrestado a los pocos meses, acusado de robo de gemas por un valor de hasta 50 mil dólares.





David Hampton





En 1983, David Hampton, se abrió paso en la vida de la clase alta de Nueva York al fingir ser el hijo del actor Sidney Poitier.

Hampton consiguió que gente de la Universidad de Columbia le diera asilo y dinero por relacionarlo con el actor.

Solía acudir a restaurantes y fingir que Poitier se reuniría con él solo para obtener comidas gratis y una atención de lujo.

Después de comer, Hampton decía que su padre no había llegado a la reunión y pagaba con cheques sin fondos.

Pero la caída de Hampton ocurrió luego que Osborn Elliott, decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, lo descubriera.

Elliott alertó a las autoridades y Hampton tuvo que pagar 45 mil dólares a las personas a quienes había estafado.





Christophe Rocancourt





Christophe Rocancourt, un francés nacido en 1967, inició sus estafas a lo grande luego de una difícil infancia con un padre alcohólico y madre prostituta que lo abandonaron en un muelle a los cinco años.

Ya como adulto falsificó las escrituras de una propiedad que no le pertenecía y la vendió por 1.4 millones de dólares, pero en 1991 fue a la cárcel luego de fallar en un fraude a una joyería en Suiza.

Al ser liberado viajó a Estados Unidos donde estafó a actores a quienes prometía la producción de películas a cambio de adelantos millonarios.

Defraudó a varias celebridades haciéndose pasar por productor o un conde francés heredero de una fortuna.

Con el dinero que consiguió se estableció en Nueva York, donde se hizo pasar por un heredero de la familia Rockefeller.

Se mudó a zonas exclusivas del estado donde logró concretar grandes estafas que no eran denunciadas por los millonarios, así como decenas de negocios ilegítimos.









El 2 de agosto del 2000, cuando Rocancourt no pagó la cuenta de un hotel en el que se hospedaba y fue detenido 48 horas por las autoridades hasta que su novia pagó una fianza de 45 mil dólares.

Luego del incidente se trasladó a Canadá en una región de familias millonarias y se hizo pasar por un ex corredor de Fórmula 1 y empresario belga que buscaba expandir sus negocios en el lugar.

Sin embargo, un empresario local lo denunció por fraude luego que le firmara un cheque sin fondos para comparar una villa de 5 millones de dólares, lo que le llevó a la cárcel nuevamente.

Las autoridades han calculado que su fortuna oscila entre los 28 y los 40 millones de dólares.

Rocancourt aseguró que tras salir de prisión y pagar multas de hasta 9 millones de dólares vive de las regalías de su autobiografía y otros libros.





Cassie Chadwick





Cassie Chadwick nació en 1857 en Ontario, Canadá, y desde temprana edad logró estafar a banqueros, magnates e incluso a su propia familia.

A los 13 años, Chadwick falsificó una carta en la que aseguraba tener una herencia de un tío en Gran Bretaña, con lo que pudo abrir su primera cuenta bancaria.

En los próximos años, la mujer acostumbraba falsificar tarjetas de presentación de la élite canadiense y cuando ingresaba a algún comercio pagaba con cheques que excedían el valor del artículo.

Su más grande fraude fue que en 1912 se hizo pasar por la hija ilegítima de Andrew Carnegie, el magnate del acero y uno de los hombres de negocios más poderosos del siglo XIX.

La historia era simple: Chadwick aseguraba a sus conocidos que su padre había pagado una gran cantidad para que los periódicos locales no revelaran su existencia.









El plan ayudó a Chadwick a pedir préstamos millonarios a banqueros, magnates del acero e incluso amigos del propio Carnegie.

Pocos años después, Herbert Newton, un banquero de Boston, se dio cuenta de la estafa y demandó a Chadwick ante una corte federal exigiendo la retención de los pagarés que la mujer utilizaba.

En 1905 la mujer fue detenida pero negó todos los cargos, así como su conexión con Carnegie.

Fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión en un juicio al que asistió el propio Andrew Carnegie, quien demostró errores ortográficos en sus pagarés y recordó que no había firmado uno en 30 años.

Chadwick murió tras las rejas dos años después.





Anna Anderson





En julio de 1918, en plena rebelión bolchevique contra la familia real rusa, el zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus cinco hijos, fueron llevados al sótano de una casa en Ekaterimburgo, donde vivían en el exilio, y fueron asesinados a tiros.

Dos años después apareció Anna Anderson, una mujer que afirmaba ser la hija más joven del zar: Anastasia, la heredera de los Romanov.

Aunque acababa de salir de un hospital y sin contar con documentación, la mujer manifestó que era Anastasia.

Insistió en que dos hermanos le llevaron al sótano de la casa de seguridad en Rumania y sobrevivió a la masacre.

La mujer se mudó a EU y adoptó la identidad de Anna Anderson manteniendo esa versión hasta su muerte en 1984.

Anderson ganó partidarios, incluyendo a María Rasputin, hija del monje Grigori Rasputin, consejero cercano a Nicolás II.

En 1990, varias pruebas de ADN póstumas confirmaron que no tenía relación con la familia real.

Un periodista alemán sugirió que realmente se trataba de Franziska Schanzkowsky, una obrera polaca mentalmente desequilibrada.





Aurora Florentina Magnusson









A mediados del siglo XIX, Aurora Florentina Magnusson se declaró a sí misma “Helga de la Brache”, la hija secreta del Rey Gustav IV de Suecia y la Reina Frederica de Baden, quienes se divorciaron en 1812.

El relato de Aurora Florentina era elaborado, pues afirmaba que tras su divorcio, los reyes se habían casado nuevamente, en secreto, en un convento de Alemania, lo que resultó en su nacimiento en 1820.

Afirmó haber sido enviada a vivir con su “tía”, la princesa Sophia Albertine de Suecia, pero cuando ella murió en 1829, fue llevada a un asilo secreto para ocultar su nacimiento.

No fue hasta 1837 cuando supuestamente logró escapar del asilo y fue puesta bajo el cuidado de personas caritativas que la apoyaron a pesar de la persecución.





Su historia fue creída por muchas personas de los círculos más altos de la realeza de Suecia y Finlandia, por lo que no tardó en recibir apoyo de benefactores privados.

Aurora actuó con sencillez para no levantar sospechas, lo que la valió el apoyo del ministro de Justicia de Gran Bretaña, y varios parlamentarios.

En 1861, el rey Carlos XV de Suecia le otorgó una pensión anual.

Pero en 1870 un periódico local publicó un artículo sobre uno de sus benefactores y terminó con una investigación que rápidamente reveló su fraude.

A pesar de haber sido declarada culpable por registrarse con nombres falsos y no pagar impuestos, la llamada “princesa Helga de la Brache” pasó sus últimos días en una propiedad pagada por un partidario que creía su historia.





Fuentes: Time, National Geographic, El Confidencial, Infoabe y The Guardian