Los rusos 'se han comprometido' a no interferir en elecciones: asistente de Trump

The New York Times

El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump dijo este domingo que había advertido a su homólogo ruso la semana pasada que "no habría absolutamente ninguna tolerancia para cualquier interferencia" en las elecciones de noviembre, pero no mencionó que los funcionarios de inteligencia estadounidenses y una serie de empresas privadas habían dicho ya que vieron evidencia de operaciones de influencia rusa.

El asesor, Robert C. O’Brien, dijo en "Face the Nation", de CBS, que había entregado la advertencia durante una reunión en Ginebra el pasado viernes con Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. O'Brien no reveló qué más se discutió, pero la reunión se produce cuando la administración se apresura a una fecha límite para decidir si prorroga el tratado de control de armas nucleares “New START” y enfrenta presión para actuar contra Moscú después del envenenamiento de Aleksei Navalny, el líder de la oposición rusa.

“Una de las razones por las que fui a reunirme con el general Patrushev es para hacerle saber que no habría absolutamente ninguna tolerancia por cualquier interferencia con nuestro día de las elecciones, con nuestra votación, con los recuentos de votos, y exigí que Rusia no participara en ese tipo de cosas”, dijo, sin mencionar la forma clave en que Rusia había interferido con una sofisticada campaña de desinformación.

"Los rusos se han comprometido a hacerlo", dijo. “Y entonces, veamos, es Rusia. Así como dijo el presidente Reagan y como dice a menudo el presidente Trump, hay que confiar, pero también hay que verificar".

Las agencias de inteligencia estadounidenses ya han descubierto que los rusos están activos en las elecciones de 2020. Christopher A. Wray, director del FBI, dijo al congreso en septiembre que "el consenso de la comunidad de inteligencia es que Rusia sigue intentando influir en nuestras elecciones". Microsoft ha proporcionado pruebas similares, al igual que Facebook y otras empresas de redes sociales.