Lula insiste en que Israel comete genocidio en Gaza

Agencia Reforma

Río de Janeiro.- El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este viernes en que Israel comete "genocidio" contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, luego de comparar el domingo las acciones del Estado hebreo al Holocausto.

"Lo que el Gobierno del Estado de Israel está haciendo no es una guerra, es genocidio, porque está matando mujeres y niños", dijo Lula da Silva en un acto en Rio de Janeiro.

Estos son los primeros comentarios del Mandatario luego de que el domingo desatara una polémica al comparar la campaña militar israelí en Gaza con "cuando Hitler decidió matar a los judíos".

Tras las declaraciones, Israel declaró a Lula "persona non grata" y exigió sus disculpas.

Pero el Mandatario brasileño volvió a insistir el viernes: "Es un genocidio, son miles de niños muertos y miles desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños en el hospital. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio", exclamó.

Presenta Netanyahu su plan posguerra

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó su primer plan de "posguerra" en la Franja de Gaza, que propone que Israel mantenga el "control de seguridad" en ese territorio y en Cisjordania ocupada, un planteamiento rechazado tanto por Hamas como por la Autoridad Palestina.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, también reaccionó y afirmó que su país se opone a la "reocupación" de Gaza.

El documento, que Netanyahu presentó al Gabinete de seguridad del Gobierno el jueves por la noche y que la AFP pudo consultar el viernes, recuerda los objetivos del Ejército en Gaza: desmantelar a Hamas y a la Yihad Islámica y liberar a los rehenes que siguen retenidos desde el 7 de octubre, cuando se inició el conflicto.

Las fuerzas israelíes "ejercerán un control de seguridad en toda la zona al oeste de Jordania, incluida la Franja de Gaza", "para impedir el fortalecimiento de elementos terroristas" y contener "las amenazas contra Israel", subraya.

Israel conservará además "su libertad de acción operativa en toda la Franja de Gaza, sin límite de tiempo", añade.

Israel planea construir más de 3 mil 300 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania en respuesta a un tiroteo fatal palestino, informó un Ministro israelí. La decisión provocó una airada respuesta de Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones por el curso de la guerra en Gaza.