Madre delfín empuja a su bebé muerto para mantenerlo a flote

Ciudad de México.- Esta sin duda es la nota 'sad' del día, prepara los pañuelos porque sin duda lo que te contaremos a continuación te podrá ojito remy.





Recientemente se viralizó en redes un video que muestra a una madre delfín empujando el cuerpo de su cría muerta a través de las aguas de Indian Shores, Florida, Estados Unidos.





Esto en un intento de mantenerla a flote, según explicó la empresa See Throught Canoe.





La madre delfín no está lista para dejar ir a su bebé muerto, y lo empuja a través del canal intracostero", escribió el fabricante de canoas en su cuenta de Twitter.









En las imágenes se puede ver a otro delfín que nada cerca de la madre e incluso intenta ayudarla en sus intentos de salvar a la criatura.





No se conocen las causas de la muerte del pequeño mamífero, pero el vocero de la compañía sugirió que podría haber sido golpeado por un bote. "Por favor, no asuman que por el hecho de que los delfines son rápidos, no van a lastimarlos", advirtió.





No es la primera vez que se observa ese tipo de comportamiento en delfines. El video ahora difundido suma evidencia a la hipótesis de que estas criaturas inteligentes, al igual que los humanos, a menudo no pueden lidiar con la muerte.