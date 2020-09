Madre Roasters, café mexicano que conquista los paladares alemanes

Alemania

La empresaria mexicana Angélica Bertram vió en el café una oportunidad de negocio para seleccionar los mejores granos de café mexicano y llevarlos a Alemania. Actualmente tiene su propia marca de café tostado, Madre Roasters, a través de la empresa Woolis GmbH, misma que se presenta en el pabellón mexicano desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre en uno de los centros comerciales más prestigiosos de Berlín, Kauf des Westens (KaDeWe).

Angélica Bertram, originaria de la Ciudad de Toluca, Estado de México, llegó a Alemania por primera vez en 1994, después regresó a México para emprender y dar clases en el Tec de Monterrey. Ella recuerda siempre haber estado en contacto con el café veracruzano por el origen de su madre y en México capacitó a Sociedades No Lucrativas para acceder a donativos internacionales para desarrollar la idea de negocio.

En 2017, Bertram regresó a Alemania en 2017 con la idea de importar café y cacao de México. “Conocí a un catador grado Q de Berlín. que es como un sommelier para los cafés con más de 15 años de experiencia en el café, ha sido juez de la Taza de Excelencia en diferentes países y él me introdujo al fascinante mundo del café, desde entonces me he sumergido con gran curiosidad en el café de especialidad”.

Ella recuerda que en 2018 realizó un estudio del mercado alemán para conocer a los pequeños tostadores germanos y así ofrecerles “las perlas del café mexicano”.

Fue en 2019 que Bertram inició la actividad empresarial y logró importar los primeros 50 sacos de café de Chiapas en grano verde y a finales de ese año, ella junto con Meike Wächter abrieron la sociedad Woolis GmbH.

El café que se importa desde México es de especialidad, la empresaria señala que el primer paso es buscar café con un excelente puntaje en taza. “Finalistas de Taza de Excelencia son los productores que contactamos, visitamos, obtenemos muestras, las catamos y finalmente seleccionamos por el puntaje en la catación. Este tipo de café es producido por pequeños productores mexicanos, a los cuales visitamos en sus comunidades para que nos muestren su proceso de calidad”, dice Bertram.

La marca cuenta con tres productos: Filter Roast, Espresso Medium, Espresso Dark.

Bertrán asegura que el camino no ha sido nada fácil, debido al Covid-19 diversos viajes que tenían programados entre Alemania y México fueron pospuestos, además se perdió la oportunidad de presentarse en diferentes ferias comerciales. Hasta ahora Madre Roasters ha tenido presencia en la feria Grüne Woche y actualmente en el pabellón mexicano A taste of Mexico en KaDeWe.

Este año, la empresa prevé importar café de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México. En Alemania, Madre Roasters se encuentra en la fase de desarrollo de producto para una línea de cafés orgánicos de especialidad, vende sus productos principalmente a través de su página web y busca llegar a los supermercados alemanes para finales de año.

El café mexicano acelera el paso en el mercado europeo

De acuerdo con Catherine Krol, analista de Euromonitor International, se estima que en 2019 México exportó 130.5 millones de kilogramos de café, según cifras del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

"Históricamente las exportaciones mexicanas se han destinado principalmente a Estados Unidos, debido a la proximidad y los favorables acuerdos comerciales, sin embargo el mercado se está diversificando”, apunta.

"En 2018, debido a una actualización de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y México, se eliminaron los aranceles para muchos productos, incluido el café. Por lo tanto, esperamos que las exportaciones mexicanas de café se diversifiquen más en los próximos años, ya que éstas están expuestas a nuevas oportunidades en países de la Unión Europea, particularmente aquellos con alto consumo de café per cápita como Finlandia, Holanda, Dinamarca y Alemania”, afirma Krol.

Fuente: www.excelsior.com.mx