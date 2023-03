Maestro embriaga y abusa sexualmente de alumnos, acusan

Cortesía / Valentino Leyba

Las Cruces.- Un maestro de la banda de música de Organ Mountain High School de 40 años, identificado como Valentino “Tino” Leyba, fue acusado recientemente de proporcionar alcohol a tres estudiantes varones menores de edad y supuestamente tocar inapropiadamente a uno de ellos, según documentos judiciales en poder de este medio.

Los documentos judiciales revelan que Leyba, Director asociado de Bandas y Director de Estudios de Percusión en Organ Mountain High School, fue acusado de contacto sexual con un menor en cuarto grado y recibió dos cargos de contribuir a la delincuencia de un menor

Los documentos judiciales indican que tres estudiantes varones menores de edad fueron a la casa de Leyba el sábado 10 de septiembre de 2022 para trabajar en el jardín.

Mientras los estudiantes limpiaban el patio del maestro, Leyba dijo que iba a la tienda. Cuando Leyba regresó, trajo alcohol, según documentos judiciales.

Los documentos indican que los estudiantes menores de edad bebieron el alcohol que Leyba proporcionó.

Luego, uno de los estudiantes pidió usar el baño de Leyba.

Leyba le mostró al estudiante dónde estaba ubicado el baño y procedió a darle una nalgada en el lado derecho al estudiante cuando pasaba, según documentos judiciales.

Reconstruyen los hechos

Según los informes, a los adolescentes se les pagó $50 cada uno para trabajar en el jardín en la casa de Leyba un sábado por la mañana, en el trabajo que se conoce como “limpiar la yarda”.

Un detective del Oficial del Sheriff del Condado de Doña Ana entrevistó a uno de los adolescentes el 2 de enero.

El detective le dijo al adolescente que estaba siguiendo una referencia donde se les nombraba.

El adolescente le dijo al detective que ellos y los otros dos adolescentes le pidieron a Leyba que comprara cerveza cuando Leyba anunció que saldría de su casa para ir a Sam's Club.

El adolescente le explicó al detective que estaban jugando y que no creía que Leyba los tomara en serio.

Leyba regresó con Modelos, una botella de mezcla de margarita y algunas botellas del licor marca 99 Shooters, según el informe.

Afirmó que los adolescentes bebieron alcohol y uno de ellos se emborrachó.

En algún momento, uno de los adolescentes se fue y los otros dos se quedaron y entraron a la casa para comer los alimentos que Leyba les preparó, según el informe.

Un adolescente alegó que Lebya trató de tocar al otro adolescente en sus partes íntimas.

Después del presunto incidente, los dos adolescentes informaron que se sentían raros y los dos se fueron de la casa de Leyba.

En enero, dos de los adolescentes identificados en el informe fueron interrogados durante entrevistas separadas en casas de seguridad.

La historia que el adolescente le contó a las autoridades coincidía con el relato del otro adolescente sobre lo que supuestamente sucedió en la casa de Leyba.

El tercer adolescente identificado, que supuestamente fue tocado de manera sexual, fue entrevistado en febrero.

La presunta víctima dijo que había estado en la casa de Leyba en dos ocasiones distintas para limpiar el patio.

La víctima dijo que estaba borracho y se sentía raro. Le dijeron a las autoridades que Leyba les dio palmadas en las nalgas mientras iban al baño. La víctima dijo que le dijeron al otro adolescente que se sentían raros y que necesitaban salir de allí.

"Creo que es enfermizo. No creo que debieron haber ido a su casa. No creo que debieron haberles comprado alcohol, simplemente no es genial", dijo Las Crucen, Summer Nunez.

Leyba fue entrevistada el 10 de febrero en la Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana.

El detective le preguntó a Leyba "¿Por qué estás aquí?".

Leyba le dijo a un detective que un representante de recursos humanos de las Escuelas Públicas de Las Cruces le dijo que estaba en licencia administrativa debido a un exalumno.

El ex alumno fue identificado en el informe. El exalumno no era uno de los tres adolescentes que estuvieron en la casa de Leyba en septiembre.

Leyba dijo que le había enviado a un exalumno un Snapchat, hace aproximadamente un año, que el exalumno creía que era inapropiado.

El detective le dijo a Leyba que estaba allí por las denuncias presentadas por sus estudiantes actuales.

Leyba admitió que tres adolescentes habían ido a su casa a limpiar su jardín.

Leyba dijo que "ofreció en broma, oye, ¿quién quiere una cerveza?"

El detective le preguntó a Leyba si alcanzaba las partes íntimas del adolescente.

Leyba negó haber intentado tocar a la víctima.

Dijo que si la víctima tenía el megáfono entre las piernas y estaba tratando de quitarle el megáfono, eso podría haber sucedido, pero que no lo tocaría a propósito.

El detective le preguntó a Leyba si recordaba haberle dado una nalgada a un estudiante.

Leyba dijo que no recordaba que eso sucediera.

Leyba le dijo al detective que se sentía cómodo al comportarse de esa manera con su estudiante.

El informe no detalló a qué se refirió Leyba cuando dijo "así con su estudiante".

Leyba le dijo al detective que el tiempo que pasa con los estudiantes, la relación se desarrolla de esa manera y él se siente cómodo con ellos.

Leyba fue arrestado el jueves, pero luego liberado después de que un juez de instrucción de la cárcel le emitiera una fianza de reconocimiento personal el viernes.

Las Escuelas Públicas de Las Cruces (LCPS) declaró que Leyba estaba en licencia administrativa paga luego de ambos incidentes, uno con estudiantes actuales y el otro con un exalumno, desde diciembre.

La política de LCPS establece que los empleados deben evitar usar su puesto para influir en un estudiante para que participe en un acto ilegal o inmoral.